"Атлетик" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:00 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/atletik-sporting-smotret-onlayn-2070829619.html
"Атлетик" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Атлетик" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января - РИА Новости Спорт, 28.01.2026
"Атлетик" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января
"Атлетик" и "Спортинг" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 28.01.2026
2026-01-28T18:00:00+03:00
2026-01-28T18:00:00+03:00
футбол
атлетик (бильбао)
спортинг (лиссабон)
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995955461_0:239:1080:847_1920x0_80_0_0_7b61c559c1c6eb1a71ba7af351b2c7f9.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995955461_0:138:1080:948_1920x0_80_0_0_89c79ddad18d89f0000b15e947cb4aa1.jpg
1920
1920
true
атлетик (бильбао), спортинг (лиссабон), лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт
Футбол, Атлетик (Бильбао), Спортинг (Лиссабон), Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей, Спорт

"Атлетик" — "Спортинг": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 28 января

© Соцсети UEFAТрофей Лиги чемпионов УЕФА
Трофей Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Соцсети UEFA
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. "Атлетик" и "Спортинг" встретятся в матче восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Во сколько начало

Встреча состоится 28 января и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Атлетик Бильбао
2 : 3
Спортинг
03‎’‎ • Ойан Сансет
28‎’‎ • Горка Гурусета
12‎’‎ • Усман Диоманде
(Максимилиано Араухо)
62‎’‎ • Франсишку Тринкан
90‎’‎ • Alisson Santos
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболАтлетик (Бильбао)Спортинг (Лиссабон)Лига чемпионов 2025-2026Анонсы и трансляции матчейСпорт
 
Матч-центр
 
