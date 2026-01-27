Рейтинг@Mail.ru
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона - РИА Новости, 27.01.2026
11:33 27.01.2026
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона
Минно-взрывную травму, ушиб и ссадины получила 55-летняя женщина в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Рыльском районе Курской области, сообщил... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:33:00+03:00
2026-01-27T11:33:00+03:00
происшествия
рыльский район
курская область
щекино
александр хинштейн
рыльский район
курская область
щекино
происшествия, рыльский район, курская область, щекино, александр хинштейн
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Щекино, Александр Хинштейн
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона

В Курской области при атаке дрона на автомобиль пострадала женщина

КУРСК, 27 янв - РИА Новости. Минно-взрывную травму, ушиб и ссадины получила 55-летняя женщина в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Растёт число жертв украинских преступлений. Сегодня в поликлинику Рыльской ЦРБ обратилась женщина, пострадавшая 25 января. Вражеский дрон в тот день атаковал машину на автодороге между деревней Михайловка и деревней Щекино Рыльского района. У 55-летней женщины диагностированы минно-взрывная травма, ушиб и ссадины левого плеча, сотрясение головного мозга, акубаротравма", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в ближайшее время ее доставят в Курскую областную больницу.
"Уважаемые жители, враг продолжает свои подлые атаки. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности и берегите себя", - отметил глава региона.
ВСУ с помощью беспилотника атаковали Бердянск
ВСУ с помощью беспилотника атаковали Бердянск
ПроисшествияРыльский районКурская областьЩекиноАлександр Хинштейн
 
 
