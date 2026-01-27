https://ria.ru/20260127/zhenschina-2070500430.html
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона - РИА Новости, 27.01.2026
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона
Минно-взрывную травму, ушиб и ссадины получила 55-летняя женщина в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Рыльском районе Курской области, сообщил... РИА Новости, 27.01.2026
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона
В Курской области при атаке дрона на автомобиль пострадала женщина