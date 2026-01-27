https://ria.ru/20260127/zemletryasenie-2070456128.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T05:12:00+03:00
2026-01-27T05:12:00+03:00
2026-01-27T05:12:00+03:00
