МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский лгал на протяжении нескольких лет о подписании документов, якобы предоставляющих Киеву гарантии безопасности от партнеров, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Я думал, у Украины уже есть гарантии безопасности. Он подписал целую кучу соглашений с (Бывшим президентом США. — Прим. Ред.) Джо Байденом. Он также подписывал договоры с 29 странами, не так ли? Что случилось со всеми теми соглашениями, которые он подписал за последние пару лет? Я думаю, все они бесполезны", — сказал он.
По словам журналиста, нынешний документ о гарантиях безопасности, который, по словам главы киевского режима, готов на 100%, может точно также никогда не дойти до подписания.
«
"Зеленский продолжает заявлять, что гарантии безопасности с США якобы готовы на 100%, но почему их никто не подписывает?" — задался вопросом Христофору.
Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США готов на 100 процентов.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Москва готова прямо сейчас.