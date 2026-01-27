Рейтинг@Mail.ru
"Целая куча": на Западе уличили Зеленского в гнусной лжи
07:02 27.01.2026
"Целая куча": на Западе уличили Зеленского в гнусной лжи
"Целая куча": на Западе уличили Зеленского в гнусной лжи
Владимир Зеленский лгал на протяжении нескольких лет о подписании документов, якобы предоставляющих Киеву гарантии безопасности от партнеров, заявил в эфире... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T07:02:00+03:00
2026-01-27T07:02:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
россия
"Целая куча": на Западе уличили Зеленского в гнусной лжи

Христофору: Зеленский лгал об эффективности соглашений с партнерами

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский лгал на протяжении нескольких лет о подписании документов, якобы предоставляющих Киеву гарантии безопасности от партнеров, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Я думал, у Украины уже есть гарантии безопасности. Он подписал целую кучу соглашений с (Бывшим президентом США. — Прим. Ред.) Джо Байденом. Он также подписывал договоры с 29 странами, не так ли? Что случилось со всеми теми соглашениями, которые он подписал за последние пару лет? Я думаю, все они бесполезны", — сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Должна быть аннигилирована": в Киеве сделали заявление после переговоров
03:25
По словам журналиста, нынешний документ о гарантиях безопасности, который, по словам главы киевского режима, готов на 100%, может точно также никогда не дойти до подписания.
«
"Зеленский продолжает заявлять, что гарантии безопасности с США якобы готовы на 100%, но почему их никто не подписывает?" — задался вопросом Христофору.
Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США готов на 100 процентов.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В США резко высказались о новых регионах России после переговоров в ОАЭ
04:51
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Москва готова прямо сейчас.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Спиной к стене": в Киеве испугались выходки Зеленского
02:13
 
