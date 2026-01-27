Рейтинг@Mail.ru
ЕК готовит запрет на импорт продукции ядерной промышленности из России - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 27.01.2026 (обновлено: 15:15 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/zapret-2070562390.html
ЕК готовит запрет на импорт продукции ядерной промышленности из России
ЕК готовит запрет на импорт продукции ядерной промышленности из России - РИА Новости, 27.01.2026
ЕК готовит запрет на импорт продукции ядерной промышленности из России
Европейская комиссия готовит проект запрета на импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз, сообщила во вторник представитель Еврокомиссии Ана... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:09:00+03:00
2026-01-27T15:15:00+03:00
экономика
россия
еврокомиссия
евросоюз
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260127/frantsiya-2070546860.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Москва, Владимир Путин
ЕК готовит запрет на импорт продукции ядерной промышленности из России

ЕК готовит запрет на импорт продукции российской ядерной промышленности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Европейская комиссия готовит проект запрета на импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз, сообщила во вторник представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.
"Что касается ядерной энергетики и ядерных продуктов, то мы говорили, что это более сложный вопрос для проработки, но он находится в стадии подготовки. Я не могу назвать сроки, но, надеюсь, мы сможем представить это в надлежащее время. Мы... абсолютно намерены довести до конца политику RePowerEU, цель которой - поэтапно вывести с рынка ЕС всю российскую энергетику. И, разумеется, нефть и ядерная энергетика будут это дополнять", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Российское посольство отреагировало на запрет ЕС на передвижения дипломатов
Вчера, 14:17
 
ЭкономикаРоссияЕврокомиссияЕвросоюзМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала