"Главное — порядочность": какое завещание оставил Михаил Задорнов

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Михаил Задорнов прославился шутками про американцев. Но за юмором скрывалась серьезная философия: он считал, что главное противостояние России и Запада — это не экономика и не политика.

В одном из своих последних интервью Михаил Николаевич объяснил, почему нам нельзя идти по западному пути — даже если там "производительность труда в пять раз выше".

Идеальная страна для русских

На прямой вопрос, где же идеальная страна для жизни, Задорнов отвечал без колебаний: "Идеальная для жизни россиян страна — Россия. Я в этом не сомневаюсь". Дело в том, что в России Михаил Николаевич видел много людей, которых назвал "очень порядочными". Как правило, это были люди простые, семьи, в которых дети слушаются родителей. В которых люди встают с восходом, ложатся с закатом, работают днем.

Но его патриотизм был не слепым. Он видел и признавал проблемы. "Почему сегодняшняя московская интеллигенция считает их отстоем? Когда московская интеллигенция пьет, курит, злословит. <…> Я, например, считаю, что эта интеллигенция должна у простых людей сегодня учиться".

Он говорил, что главное в государстве — не экономика. "Я считаю главным в государстве порядочность", — пояснял сатирик.

Диагноз западной системе

Из этой веры в Россию росла его знаменитая критика Запада. Он воевал не с американцами, а с их системой, которая, по его мнению, калечит человека. И начиналось все с образования.

"Я думаю, что человек, образованный в чем-то узко, будет тупой — как американец. Американец-врач знает про правую ноздрю, но не знает ничего про левую", — делился Михаил Николаевич.

Это — диагноз системы. Западное образование дробит знание на микроскопические сегменты. Штампует не мыслителей, а функции. Западный врач не поймет того, что выходит за рамки его специализации. У них нет целостной картины. Знают свой участок "конвейера" — и все.

Русский язык как философия

Почему Задорнов считал, что широкое образование критично именно для русского человека? Потому что сам язык требует глубины мышления.

"А почему я русским языком увлекся? Потому что сразу раскрывается мир", — объяснял он.

Дальше — череда примеров, которые переворачивают сознание. Один из них: разница между жить по закону или по справедливости. Законы пишут юристы. А справедливость — это закон Божий.

"Американец мне говорит: "Справедливость — это конституция". Нет, дорогой, конституцию юристы написали. Справедливость — от Бога. Она едина на весь мир человеческий, а конституций много, они исключают многие друг друга".

Михаил Николаевич подводил итог: "Ну как можно не интересоваться всем?"

Человечество или "человечник"?

Все эти размышления — о языке, образовании, справедливости — сатирик сводил к одной, главной метафоре. К выбору, который стоит перед всем миром. Центральная метафора его философии — противопоставление двух моделей.

"Мы будем не человечество, а "человечник". "Человечник" — это зачатые в инкубаторе, и еду они должны есть из "Макдоналдса". <...> Это еда, созданная химической промышленностью. Не для людей, а для прибыли", — едко рассказывал Задорнов.

"Человечник" не имеет души, а просто функционирует. Человечество — другое. Человек из человечества задает вопросы. Почему так, а не иначе? Что такое справедливость? Что такое любовь? Зачем я живу?

"Все-таки человек — не гайка конвейера", — подытожил Михаил Николаевич.

Счастье вне экономики

Задорнов был уверен: гонка за западной экономической моделью — это тупик. По его мнению, не экономика делает человека счастливым. Счастье — в служении и созидании, а не в потреблении.

© iStock.com / SbytovaMN Мужчина сажает дерево в парке © iStock.com / SbytovaMN Мужчина сажает дерево в парке

И приводил примеры из жизни. "Я знаю лесничих. У меня женщина ходит по пляжу неподалеку от моего дома и собирает 20 лет мусор с пляжа. Она счастливая. Я знаю садовников счастливых. Они живут вне экономики".

Это не романтизация бедности. Это указание на то, что счастье — не в деньгах. Оно в смысле. В служении чему-то большему, чем ты сам.

Про патриотизм

Его попросили объяснить, что для него патриотизм. Ответ был неожиданным.

"Вот Толстой пишет, что патриотизм — это слово нехорошее, оно агрессивное. Что если человек патриот, он обязательно пытается с кем-то бороться, кому-то сделать хуже", — начал Задорнов.

Для него патриотизм — это любовь к семье, к деревне, к своей земле. Без желания кого-то "порвать" и кому-либо что-то доказать.

"Кто старое забудет..."

В конце разговора Задорнов процитировал русскую пословицу. "Кто старое помянет, тому глаз вон". Знают только начало ее, а там продолжение: "А кто старое забудет — оба глаза вон". Мне, конечно, хочется, чтобы оба глаза раскрылись у молодежи".

По мнению Михаила Николаевича, в СССР было много хорошего. Он призывал не выбрасывать ценности вместе с системой. Россия, по его мнению, не должна идти этим путем. Не потому, что мы лучше. А потому, что мы другие. У нас другой язык, другая культура, другая философия.