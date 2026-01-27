Премьер Японии назвала КНДР ядерной державой

ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, комментируя сближение Китая, России и КНДР, заявила, что все три страны являются ядерными державами, несмотря на то, что официальный Токио не признаёт Северную Корею государством, обладающим ядерным оружием.