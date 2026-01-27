Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии назвала КНДР ядерной державой - РИА Новости, 27.01.2026
05:27 27.01.2026
Премьер Японии назвала КНДР ядерной державой
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, комментируя сближение Китая, России и КНДР, заявила, что все три страны являются ядерными державами, несмотря на то, что...
ТОКИО, 27 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, комментируя сближение Китая, России и КНДР, заявила, что все три страны являются ядерными державами, несмотря на то, что официальный Токио не признаёт Северную Корею государством, обладающим ядерным оружием.
Выступая в эфире телеканала TV Asahi, Такаити отметила, что отношения между Пекином, Москвой и Пхеньяном становятся всё более тесными.
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
КНДР заявила, что растущий неомилитаризм Японии приведет ее к гибели
11 января, 05:21
"Все они являются ядерными государствами", - добавила премьер.
При этом глава японского правительства отметила, что Япония "соседствует с этими странами".
"Поэтому мы должны укреплять дипломатию", — подытожила Такаити.
Ранее японское правительство неоднократно заявляло, что не признаёт КНДР ядерной державой.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
КНДР обвинила Японию в использовании ситуации на Украине для милитаризации
21 декабря 2025, 07:40
 
