Премьер Японии назвала КНДР ядерной державой
Премьер Японии назвала КНДР ядерной державой - РИА Новости, 27.01.2026
Премьер Японии назвала КНДР ядерной державой
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, комментируя сближение Китая, России и КНДР, заявила, что все три страны являются ядерными державами, несмотря на то, что... РИА Новости, 27.01.2026
Премьер Японии назвала КНДР ядерной державой
