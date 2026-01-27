Рейтинг@Mail.ru
Профессора ДВФУ арестовали за попытку незаконного сбыта марихуаны - РИА Новости, 27.01.2026
11:46 27.01.2026 (обновлено: 12:42 27.01.2026)
Профессора ДВФУ арестовали за попытку незаконного сбыта марихуаны
Профессора ДВФУ арестовали за попытку незаконного сбыта марихуаны - РИА Новости, 27.01.2026
Профессора ДВФУ арестовали за попытку незаконного сбыта марихуаны
Профессора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обвинили в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере во Владивостоке и арестовали на два... РИА Новости, 27.01.2026
2026
Профессора ДВФУ арестовали за попытку незаконного сбыта марихуаны

Профессора ДВФУ арестовали на 2 месяца за попытку незаконного сбыта марихуаны

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Профессора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обвинили в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере во Владивостоке и арестовали на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы края.
По данным следствия, 22 января, находясь в точно неустановленном месте Владивостока, женщина покушалась на сбыт наркотического вещества – каннабиса (марихуаны) суммарной массой 7,76 грамма. Но преступление не было доведено до конца, потому что профессора задержали полицейские, а наркотическое средство изъяли в ходе осмотра места происшествия.
Фигурантка обвиняется по ч.3 ст.30, п."б" ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).
"Советским районным судом Владивостока рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении профессора ДВФУ... Изучив представленные органом предварительного следствия материалы, содержащие достаточные сведения о возможной причастности женщины к совершению преступления, суд избрал в отношении последней меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, арестованная содержится в СИЗО-1 Владивостока. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела, его расследование находится на контроле, также сообщили в надзорном ведомстве региона.
