https://ria.ru/20260127/videokonferentsiya-2070539256.html
Министры обороны России и Китая провели разговор в формате видеосвязи
Министры обороны России и Китая провели разговор в формате видеосвязи - РИА Новости, 27.01.2026
Министры обороны России и Китая провели разговор в формате видеосвязи
Министр обороны КНР Дун Цзюнь во вторник провел разговор с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в формате видеосвязи, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:43:00+03:00
2026-01-27T13:43:00+03:00
2026-01-27T13:44:00+03:00
китай
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733756_0:76:2495:1479_1920x0_80_0_0_f00470940987f7469eb93f1dad8e83cc.jpg
https://ria.ru/20260125/rossiya-2069884739.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733756_166:0:2342:1632_1920x0_80_0_0_f261fb1d3a6babd5f8241ae0e0567057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире
Министры обороны России и Китая провели разговор в формате видеосвязи
Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь провел видеоконференцию с Белоусовым