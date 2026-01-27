Рейтинг@Mail.ru
Правительство Венгрии раскрыло содержание петиции против трат на Украину
27.01.2026
Правительство Венгрии раскрыло содержание петиции против трат на Украину
Правительство Венгрии раскрыло содержание петиции против трат на Украину
Правительство Венгрии раскрыло содержание петиции против трат на Украину

© AP Photo / Anna SzilagyiФлаг Венгрии
© AP Photo / Anna Szilagyi
Флаг Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Правительство Венгрии опубликовало содержание национальной петиции, запускаемой с февраля и направленной против финансирования Украины, на бланках изображены председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер, которые, напротив, призывают дать денег Владимиру Зеленскому.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии запускает петицию против планов Брюсселя выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш уточнил, что рассылка бланков по почте начнется с февраля.
"Давайте сообщим Брюсселю: мы не будем платить! Нет финансированию войны, нет десятилетнему финансированию Украины, нет повышению коммунальных расходов!" - говорится в тексте петиции, опубликованном на странице венгерского правительства в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
На бланке петиций изображены фон дер Ляйен и Вебер, которые указывают на протянутую ладонь стоящего спереди и улыбающегося Зеленского, призывая дать ему денег.
Орбан ранее высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение новых сумм до 2040 года, опубликовав изображение золотой кредитной карты на эту сумму.
* запрещена в РФ как экстремистская
