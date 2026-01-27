БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Правительство Венгрии опубликовало содержание национальной петиции, запускаемой с февраля и направленной против финансирования Украины, на бланках изображены председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер, которые, напротив, призывают дать денег Владимиру Зеленскому.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии запускает петицию против планов Брюсселя выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш уточнил, что рассылка бланков по почте начнется с февраля.
"Давайте сообщим Брюсселю: мы не будем платить! Нет финансированию войны, нет десятилетнему финансированию Украины, нет повышению коммунальных расходов!" - говорится в тексте петиции, опубликованном на странице венгерского правительства в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
На бланке петиций изображены фон дер Ляйен и Вебер, которые указывают на протянутую ладонь стоящего спереди и улыбающегося Зеленского, призывая дать ему денег.
Орбан ранее высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение новых сумм до 2040 года, опубликовав изображение золотой кредитной карты на эту сумму.
* запрещена в РФ как экстремистская