Правительство Венгрии раскрыло содержание петиции против трат на Украину

БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Правительство Венгрии опубликовало содержание национальной петиции, запускаемой с февраля и направленной против финансирования Украины, на бланках изображены председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер, которые, напротив, призывают дать денег Владимиру Зеленскому.

Орбан ранее высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение новых сумм до 2040 года, опубликовав изображение золотой кредитной карты на эту сумму.