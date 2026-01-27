Огромная любовь: как два великана нашли друг друга не только на сцене

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Жизнь двух работников небезызвестного цирка уродов — Анны Свон и Мартина ван Бюрена Бейтса стала бы настоящим вдохновением для любовных романов.
Чем запомнилась публике эпатажная парочка? И чем закончилась их семейная жизнь?
В 11 лет — два метра ростом
Анна Свон была третьей дочерью в простой американской семье, ее родители были среднего роста. Никто не ожидал, что у пары в августе 1846-го появится на свет девочка весом более семи килограммов. Она "росла не по дням, а по часам": в четырехлетнем возрасте доросла до 137 сантиметров, а в шесть лет почти сравнялась в росте с матерью: 157 сантиметров.
Анна Свон
В 11 лет Анна выросла до 188 сантиметров и весила 96 килограммов, а в 15 ее рост составлял 210 сантиметров. При этом девушка была вполне пропорционально сложена. В итоге ее рост остановился на рекордных 243 сантиметрах.
Талия была в три раза больше
В 1862 году она приняла предложение о работе Тейлора Барнума, владельца знаменитого цирка Барнума и Бейли. В то время Анне было всего 16 и она получила шанс переехать в Нью-Йорк, зарабатывать 1000 долларов в месяц и иметь достаточно свободного времени для того, чтобы брать уроки. Между выступлениями в цирке Анна индивидуально занималась игрой на фортепиано, вокалом и актерским мастерством — даже сыграла леди Макбет на сцене театра.
Тейлор Барнум
Самым популярным номером Анны было измерение талии: Анна брала рулетку, замеряла свою талию, а потом предлагала дамам из зрительного зала сравнить этот размер со своим. Обычно талия Анны оказывалась в три раза шире, чем у женщины среднего роста, что, конечно, очень льстило посетительницам выступлений.
Но плюс был не только в деньгах — на гастролях в цирке Анна встретила любовь всей своей жизни.
"Размером с пятерых человек и силой, как у пятидесяти"
В отличие от своей будущей жены, Мартин ван Бюрен Бейтс родился вполне обычным ребенком и до шести-семи лет развивался совершенно нормально. А потом вдруг начал неудержимо расти: уже к четырнадцати годам его рост составлял 210 см, а вес — 140 килограммов.
Не утихают споры о росте взрослого Мартина: Книга рекордов Гиннесса утверждает, что максимальный рост гиганта равнялся 232 сантиметрам, однако многие современники рассказывали, что его рост составлял как минимум 241 сантиметр.
Мартин ван Бюрен Бейтс
Профессию для себя Мартин выбрал сам — он работал учителем, пока его не призвали на фронт. Во время службы в армии Конфедерации Мартин дослужился до капитана и прославился как "гигант размером с пятерых человек и силой, как у пятидесяти". После войны к работе учителя Мартин не вернулся, решив, что карьера в цирке будет более прибыльной. Он поступил на службу в один из бродячих цирков.
Жилище великанов
Однажды менеджер Анны повстречал Мартина на гастролях и переманил гиганта к себе. Таким образом Мартин и Анна стали выступать вместе, изображая семейную пару великанов: их номер имел ошеломительный успех.
Мартин и Анна влюбились друг в друга и 17 июня 1871 года сочетались браком в церкви Святого Мартина в Лондоне. На их свадьбу была приглашена сама королева Виктория, и она появилась, вручив новобрачным инкрустированные алмазами золотые часы.
Свадьба Мартина ван Бюрена Бейтса и Анны Свон
А спустя год, в 1872-м, пара начала строительство семейного гнездышка. Размеры построенного дома были под стать владельцам — потолки высотой 4,3 метра, двери — широкие, 2,6 метра в высоту. Соответственно, и мебель супруги заказывали индивидуально, по своим размерам.
Трагичный финал
Вместе великаны прожили в браке 17 лет, но их семейное счастье было омрачено двойной трагедией.
Первенец, которого Анна родила в мае 1872-го, на свет появился мертвым. Это оказалось серьезным ударом для супругов, но попыток завести детей они не оставили. В 1878-м Анна повторно забеременела и родила десятикилограммового младенца, однако прожить новорожденный смог только 11 часов. После очередного потрясения семейная чета оставила попытки обзавестись потомством.
Девушка плачет
В 1888 году Анна скончалась от туберкулеза, не дожив двух суток до своего 42-го дня рождения. После ее смерти Бейтс через некоторое время снова женился — на этот раз на женщине обычного роста Аннет Лавонн Этерби — и прожил с ней до самой смерти в 1919-м, скончавшись в 82 года.