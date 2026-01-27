Огромная любовь: как два великана нашли друг друга не только на сцене

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Жизнь двух работников небезызвестного цирка уродов — Анны Свон и Мартина ван Бюрена Бейтса стала бы настоящим вдохновением для любовных романов.

Чем запомнилась публике эпатажная парочка? И чем закончилась их семейная жизнь?

В 11 лет — два метра ростом

Анна Свон была третьей дочерью в простой американской семье, ее родители были среднего роста. Никто не ожидал, что у пары в августе 1846-го появится на свет девочка весом более семи килограммов. Она "росла не по дням, а по часам": в четырехлетнем возрасте доросла до 137 сантиметров, а в шесть лет почти сравнялась в росте с матерью: 157 сантиметров.

© Public domain Анна Свон © Public domain Анна Свон

В 11 лет Анна выросла до 188 сантиметров и весила 96 килограммов, а в 15 ее рост составлял 210 сантиметров. При этом девушка была вполне пропорционально сложена. В итоге ее рост остановился на рекордных 243 сантиметрах.

Талия была в три раза больше

В 1862 году она приняла предложение о работе Тейлора Барнума, владельца знаменитого цирка Барнума и Бейли. В то время Анне было всего 16 и она получила шанс переехать в Нью-Йорк, зарабатывать 1000 долларов в месяц и иметь достаточно свободного времени для того, чтобы брать уроки. Между выступлениями в цирке Анна индивидуально занималась игрой на фортепиано, вокалом и актерским мастерством — даже сыграла леди Макбет на сцене театра.

© Public domain Тейлор Барнум © Public domain Тейлор Барнум

Самым популярным номером Анны было измерение талии: Анна брала рулетку, замеряла свою талию, а потом предлагала дамам из зрительного зала сравнить этот размер со своим. Обычно талия Анны оказывалась в три раза шире, чем у женщины среднего роста, что, конечно, очень льстило посетительницам выступлений.

Но плюс был не только в деньгах — на гастролях в цирке Анна встретила любовь всей своей жизни.

"Размером с пятерых человек и силой, как у пятидесяти"

В отличие от своей будущей жены, Мартин ван Бюрен Бейтс родился вполне обычным ребенком и до шести-семи лет развивался совершенно нормально. А потом вдруг начал неудержимо расти: уже к четырнадцати годам его рост составлял 210 см, а вес — 140 килограммов.

Не утихают споры о росте взрослого Мартина: Книга рекордов Гиннесса утверждает, что максимальный рост гиганта равнялся 232 сантиметрам, однако многие современники рассказывали, что его рост составлял как минимум 241 сантиметр.

© Public domain Мартин ван Бюрен Бейтс © Public domain Мартин ван Бюрен Бейтс

Профессию для себя Мартин выбрал сам — он работал учителем, пока его не призвали на фронт. Во время службы в армии Конфедерации Мартин дослужился до капитана и прославился как "гигант размером с пятерых человек и силой, как у пятидесяти". После войны к работе учителя Мартин не вернулся, решив, что карьера в цирке будет более прибыльной. Он поступил на службу в один из бродячих цирков.

Жилище великанов

Однажды менеджер Анны повстречал Мартина на гастролях и переманил гиганта к себе. Таким образом Мартин и Анна стали выступать вместе, изображая семейную пару великанов: их номер имел ошеломительный успех.

Мартин и Анна влюбились друг в друга и 17 июня 1871 года сочетались браком в церкви Святого Мартина в Лондоне. На их свадьбу была приглашена сама королева Виктория, и она появилась, вручив новобрачным инкрустированные алмазами золотые часы.

А спустя год, в 1872-м, пара начала строительство семейного гнездышка. Размеры построенного дома были под стать владельцам — потолки высотой 4,3 метра, двери — широкие, 2,6 метра в высоту. Соответственно, и мебель супруги заказывали индивидуально, по своим размерам.

Трагичный финал

Вместе великаны прожили в браке 17 лет, но их семейное счастье было омрачено двойной трагедией.

Первенец, которого Анна родила в мае 1872-го, на свет появился мертвым. Это оказалось серьезным ударом для супругов, но попыток завести детей они не оставили. В 1878-м Анна повторно забеременела и родила десятикилограммового младенца, однако прожить новорожденный смог только 11 часов. После очередного потрясения семейная чета оставила попытки обзавестись потомством.

