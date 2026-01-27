Рейтинг@Mail.ru
13:40 27.01.2026
Российскую вакцину от ВПЧ одобрили для применения у детей
Российскую вакцину от ВПЧ одобрили для применения у детей
здоровье - общество, россия, кировская область, оричевский район, фонд развития промышленности
Здоровье - Общество, Россия, Кировская область, Оричевский район, Фонд развития промышленности
Медработник с вакциной
Медработник с вакциной . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв – РИА Новости. Российская вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", производство которой открыли осенью 2025 года в Кировской области, одобрена для применения у детей, сообщает минздрав региона.
"В марте 2025 года Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на первую отечественную вакцину для профилактики ВПЧ "Цегардекс" для применения у взрослых в возрасте от 18 до 45 лет. В январе 2026 года - у детей в возрасте от 9 до 17 лет. Одобрение Минздрава России получено на основании результатов клинического исследования 3 фазы", - говорится в сообщении.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Госдуме предложили включить вакцинацию от ВПЧ в календарь прививок
22 сентября 2025, 17:21
Отмечается, что расширение возрастных показаний на детей является важным этапом на пути к включению вакцинации против ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок. Массовая вакцинация против ВПЧ позволит снизить распространённость ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сохранить репродуктивное здоровье населения и внести вклад в повышение рождаемости.
"Возможность применения вакцины начиная с 9 лет соответствует современным международным подходам к иммунопрофилактике, предполагающим формирование защиты до начала возможного контакта с инфекцией. Такой подход обеспечивает максимальный профилактический эффект и способствует долгосрочному снижению рисков развития ВПЧ-ассоциированных заболеваний, включая рак шейки матки и другие онкологические нозологии", - подчеркивается в сообщении.
Первое в России производство вакцины от ВПЧ компания "Нанолек" при участии федерального Фонда развития промышленности открыла 25 октября 2025 года в поселке Левинцы Оричевского района. Производственный процесс организован по полному циклу – от получения антигена до готовой лекарственной формы. Мощность первого участка по наработке антигена составляет 600 тысяч доз вакцин в год. Проект предусматривает строительство двух участков по наработке антигена. К 2027 году с запуском второго участка производственная мощность составит более 3 миллионов доз вакцин ежегодно.
Врач берет анализ крови у пациента - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Диспансеризация россиянок будет включать анализ на ВПЧ
20 января, 11:29
 
