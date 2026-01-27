Турция поможет восстановить Сирию, заявил Эрдоган

АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция примет участие в масштабной кампании по восстановлению Сирии, подчеркнув, что Анкара намерена оказывать всестороннюю поддержку сирийской стороне в этом процессе.