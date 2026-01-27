Турция поможет восстановить Сирию, заявил Эрдоган

АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция примет участие в масштабной кампании по восстановлению Сирии, подчеркнув, что Анкара намерена оказывать всестороннюю поддержку сирийской стороне в этом процессе.
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в декабре 2025 года заявил о том, что в стране остается около 4 миллионов разрушенных зданий, и примерно 250 тысяч человек числятся пропавшими без вести. В то же время на севере и северо-востоке страны остаются палаточные лагеря беженцев, многие ожидают возможности вернуться в страну после того, как будут созданы необходимые условия.
"По всей Сирии, особенно в населённых пунктах, превращённых в руины бомбами прежнего режима, начнётся масштабная кампания по восстановлению и возрождению", — заявил Эрдоган, выступая на церемонии награждения за успехи в сфере строительных услуг за рубежом, его заявления транслировали местные телеканалы.
Как заявил турецкий президент, по мере восстановления стабильности и безопасности в Сирии позитивные последствия этого процесса ощутят все соседние государства, а прежде всего Турция.
Эрдоган отметил, что при поддержке Анкары Сирия сможет преодолеть последствия прошлых разрушений, что повлияет на общую ситуацию в регионе.
В конце ноября 2024 года вооружённые формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря 2024 года вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января 2025 года был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
