Рейтинг@Mail.ru
В администрации Эрдогана заявили о посредничестве в стабилизации в Иране - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/turtsija-2070564555.html
В администрации Эрдогана заявили о посредничестве в стабилизации в Иране
В администрации Эрдогана заявили о посредничестве в стабилизации в Иране - РИА Новости, 27.01.2026
В администрации Эрдогана заявили о посредничестве в стабилизации в Иране
Турция рассчитывает на стабилизацию ситуации в Иране и ведет посредническую работу в этом направлении, сообщили РИА Новости во вторник в администрации... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:21:00+03:00
2026-01-27T15:21:00+03:00
в мире
иран
сша
турция
дональд трамп
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
https://ria.ru/20260127/iran-2070512813.html
https://ria.ru/20260126/iran-2070243412.html
иран
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c5195696d38b30445335af53fb15cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, турция, дональд трамп, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Турция, Дональд Трамп, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В администрации Эрдогана заявили о посредничестве в стабилизации в Иране

В администрации Эрдогана заявили о посредничестве Турции в стабилизации в Иране

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция рассчитывает на стабилизацию ситуации в Иране и ведет посредническую работу в этом направлении, сообщили РИА Новости во вторник в администрации президента страны.
"Прежде всего, мы рассчитываем, что ситуация в соседней стране стабилизируется. Турция на высшем уровне заявляет о приверженности стабильности и отсутствию внешнего вмешательства в дела региона. Турецкая сторона прилагает посреднические усилия в этом направлении", - сказал собеседник агентства.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Ответ Ирана при атаке США не будет символическим, считают в Турции
Вчера, 12:17
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане. Газета New York Times пишет, что авианосец может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
26 января, 06:24
 
В миреИранСШАТурцияДональд ТрампСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала