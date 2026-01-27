Рейтинг@Mail.ru
Трамп удивился президентским амбициям губернатора Калифорнии
17:56 27.01.2026
Трамп удивился президентским амбициям губернатора Калифорнии
Президент США Дональд Трамп удивился планам губернатора Калифорнии баллотироваться на президентский пост в 2028 году и назвал его некомпетентным.
в мире, сша, калифорния, давос, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Калифорния, Давос, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удивился планам губернатора Калифорнии баллотироваться на президентский пост в 2028 году и назвал его некомпетентным.
"Меня поражает, что Гэвин (Ньюсом - ред.) хочет баллотироваться на пост (президента США - ред.)... Он некомпетентен", - сказал американский лидер в интервью газете The California Post.
Президент США добавил, что Калифорнии нужно "надлежащее руководство", которое, по его словам, действующий губернатор обеспечить не может.
Ранее Трамп раскритиковал Ньюсома за поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, где тот всячески высмеивал американского президента и проводимую им политику.
Губернатор Калифорнии находится в верхней части списка вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2028 года. Так же обстояло дело и в ходе предыдущих кампаний, однако в Белый дом его это не привело.
