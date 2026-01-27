https://ria.ru/20260127/tramp-2070613315.html
Трамп удивился президентским амбициям губернатора Калифорнии
Президент США Дональд Трамп удивился планам губернатора Калифорнии баллотироваться на президентский пост в 2028 году и назвал его некомпетентным. РИА Новости, 27.01.2026
Трамп удивился президентским амбициям губернатора Калифорнии
Трамп назвал губернатора Калифорнии некомпетентным