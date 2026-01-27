Рейтинг@Mail.ru
Бренды из РФ начали масштабную экспансию на рынки Востока и Азии
16:08 27.01.2026
Бренды из РФ начали масштабную экспансию на рынки Востока и Азии
Российские бренды, объединенные сертификатом "Сделано в России", начали масштабную экспансию на рынки Востока и Азии
экономика
россия
восток
российский экспортный центр (рэц)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
азия
россия
восток
азия
экономика, россия, восток, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), азия
Экономика, Россия, Восток, Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Азия
Бренды из РФ начали масштабную экспансию на рынки Востока и Азии

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские бренды, объединенные сертификатом "Сделано в России", начали масштабную экспансию на рынки Востока и Азии, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Российские производители от Сибири до Подмосковья проводят масштабную экспансию на рынки Ближнего Востока и Азии. Успех компаний из столь разных сфер, как экологичная упаковка, биопрепараты для АПК и премиальные изделия из кожи, объединяет общая стратегия: использование цифровых сервисов платформы "Мой экспорт" и получение государственного знака качества - сертификата "Сделано в России", - сказано в сообщении.
РЭЦ открыл четвертый в Шанхае магазин российских товаров Сделано в России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
РЭЦ открыл четвертый в Шанхае магазин российских товаров "Сделано в России"
26 января, 10:50
Например, подмосковная компания OSQ Group, производитель картонной пищевой упаковки, официально подтвердила статус надежного партнера, получив сертификат "Сделано в России". Основанная в 2009 году, компания сегодня поставляет продукцию более чем 10 тысячам партнеров в 65 странах мира.
А новосибирская научно-производственная организация "ВердаТерра" доказывает, что российские органические удобрения конкурентоспособны даже на самых сложных рынках. Получив сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность", компания перешла от "пробных" поставок к системному присутствию в КНР.
Еще один обладатель сертификата - производитель премиальных изделий из натуральной кожи "Производственная компания ШИК" всего за год в четыре раза нарастил мощности и вышел на рынки Ближнего Востока.
В РЭЦ отмечают, что объединение усилий бизнеса и государства дает мультипликативный эффект. Платформа "Мой экспорт" становится для компаний полноценным "цифровым офисом", где в режиме одного окна можно решить задачи от логистики до защиты интеллектуальной собственности. Программа "Сделано в России", в свою очередь, формирует лояльность к российским товарам за рубежом. "Птичка" на упаковке гарантирует иностранным покупателям, что перед ними - качественный, легальный и высокотехнологичный продукт из России. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
Флаги России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
РЭЦ представит потенциал РФ на выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия"
23 января, 15:42
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России.
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов и заместитель генерального директора компании Пекинское торговое товарищество Фуши Цзян Жуйтао на церемонии подписания соглашения об оказании содействия в продвижении российской продовольственной, промышленной продукции и услуг - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
РЭЦ расширяет сеть российских национальных павильонов в Китае
16 января, 18:07
 
ЭкономикаРоссияВостокРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Азия
 
 
