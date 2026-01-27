Бренды из РФ начали масштабную экспансию на рынки Востока и Азии

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские бренды, объединенные сертификатом "Сделано в России", начали масштабную экспансию на рынки Востока и Азии, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Российские производители от Сибири до Подмосковья проводят масштабную экспансию на рынки Ближнего Востока и Азии. Успех компаний из столь разных сфер, как экологичная упаковка, биопрепараты для АПК и премиальные изделия из кожи, объединяет общая стратегия: использование цифровых сервисов платформы "Мой экспорт" и получение государственного знака качества - сертификата "Сделано в России", - сказано в сообщении.

Например, подмосковная компания OSQ Group, производитель картонной пищевой упаковки, официально подтвердила статус надежного партнера, получив сертификат "Сделано в России". Основанная в 2009 году, компания сегодня поставляет продукцию более чем 10 тысячам партнеров в 65 странах мира.

А новосибирская научно-производственная организация "ВердаТерра" доказывает, что российские органические удобрения конкурентоспособны даже на самых сложных рынках. Получив сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность", компания перешла от "пробных" поставок к системному присутствию в КНР.

Еще один обладатель сертификата - производитель премиальных изделий из натуральной кожи "Производственная компания ШИК" всего за год в четыре раза нарастил мощности и вышел на рынки Ближнего Востока.

В РЭЦ отмечают, что объединение усилий бизнеса и государства дает мультипликативный эффект. Платформа "Мой экспорт" становится для компаний полноценным "цифровым офисом", где в режиме одного окна можно решить задачи от логистики до защиты интеллектуальной собственности. Программа "Сделано в России", в свою очередь, формирует лояльность к российским товарам за рубежом. "Птичка" на упаковке гарантирует иностранным покупателям, что перед ними - качественный, легальный и высокотехнологичный продукт из России. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".