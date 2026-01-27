https://ria.ru/20260127/tallin-2070466961.html
Посол Абилов рассказал об ущербе Эстонии при выходе из БРЭЛЛ
Посол Абилов рассказал об ущербе Эстонии при выходе из БРЭЛЛ - РИА Новости, 27.01.2026
Посол Абилов рассказал об ущербе Эстонии при выходе из БРЭЛЛ
Большой урон экономике Эстонии нанес выход из БРЭЛЛ, в счетах за электричество появилась статья "за надежность снабжения", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Большой урон экономике Эстонии нанес выход из БРЭЛЛ, в счетах за электричество появилась статья "за надежность снабжения", заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
"Поставки российского СПГ не были значимым источником топлива. По нашим подсчетам, больший урон экономике страны нанес выход из БРЭЛЛ в начале прошлого года. В счетах за электричество, например, появились такие статьи как плата за балансирующую мощность и надежность снабжения", - сказал он.
Эстония
, Литва
и Латвия
8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия
, Россия
, Эстония, Литва, Латвия), и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы
.