Рейтинг@Mail.ru
Посол Абилов рассказал об ущербе Эстонии при выходе из БРЭЛЛ - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/tallin-2070466961.html
Посол Абилов рассказал об ущербе Эстонии при выходе из БРЭЛЛ
Посол Абилов рассказал об ущербе Эстонии при выходе из БРЭЛЛ - РИА Новости, 27.01.2026
Посол Абилов рассказал об ущербе Эстонии при выходе из БРЭЛЛ
Большой урон экономике Эстонии нанес выход из БРЭЛЛ, в счетах за электричество появилась статья "за надежность снабжения", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:34:00+03:00
2026-01-27T08:34:00+03:00
в мире
эстония
россия
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027599_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1f5859045e3423fc884588de07484449.jpg
https://ria.ru/20250221/elektroenergiya-2000377442.html
эстония
россия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602027599_637:0:3366:2047_1920x0_80_0_0_5512cb1f23339f03b45f263d86521724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, литва
В мире, Эстония, Россия, Литва
Посол Абилов рассказал об ущербе Эстонии при выходе из БРЭЛЛ

Посол Абилов: выход Эстонии из БРЭЛЛ нанес большой ущерб экономике страны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Эстонии
Флаг на здании посольства Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Большой урон экономике Эстонии нанес выход из БРЭЛЛ, в счетах за электричество появилась статья "за надежность снабжения", заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
"Поставки российского СПГ не были значимым источником топлива. По нашим подсчетам, больший урон экономике страны нанес выход из БРЭЛЛ в начале прошлого года. В счетах за электричество, например, появились такие статьи как плата за балансирующую мощность и надежность снабжения", - сказал он.
Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы.
Деревообрабатывающий завод Estonian Cell - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Полный разрыв: чем Прибалтика расплатилась за отключение от России
21 февраля 2025, 08:00
 
В миреЭстонияРоссияЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала