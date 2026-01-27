Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026
19:45 27.01.2026
Москалькова рассказала о судьбе более двух тысяч пропавших в ходе СВО
Судьбу более двух тысяч без вести пропавших военнослужащих удалось установить с начала СВО, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова рассказала о судьбе более двух тысяч пропавших в ходе СВО

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Судьбу более двух тысяч без вести пропавших военнослужащих удалось установить с начала СВО, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она рассказала, что на прошлой неделе выезжала в Женеву для того, чтобы установить взаимодействие с международными организациями и обсудить весь алгоритм действий для установления условий пропажи связи с человеком и способов для его скорейшего нахождения.
"Такими общими усилиями нам удалось установить судьбу более двух тысяч из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач", - сказала Москалькова журналистам.
Она подчеркнула, что главное, чтобы семья знала судьбу своих родных и близки, "сегодня эта работа становится приоритетной".
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Москалькова рассказала о переговорах с Украиной по обмену пленными
Вчера, 11:42
 
