https://ria.ru/20260127/svo-2070634997.html
Москалькова рассказала о судьбе более двух тысяч пропавших в ходе СВО
Москалькова рассказала о судьбе более двух тысяч пропавших в ходе СВО - РИА Новости, 27.01.2026
Москалькова рассказала о судьбе более двух тысяч пропавших в ходе СВО
Судьбу более двух тысяч без вести пропавших военнослужащих удалось установить с начала СВО, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T19:45:00+03:00
2026-01-27T19:45:00+03:00
2026-01-27T19:45:00+03:00
россия
женева (город)
украина
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:178:2716:1705_1920x0_80_0_0_47ea5ec826a0eb15db477253cec00f3e.jpg
https://ria.ru/20260127/rossija-2070504073.html
россия
женева (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_8542f21010ce9f59cf9a070b5642eba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, женева (город), украина, татьяна москалькова
Россия, Женева (город), Украина, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о судьбе более двух тысяч пропавших в ходе СВО
Москалькова: с начала СВО удалось установить судьбу более двух тысяч военных