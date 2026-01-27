https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070462938.html
Группировка "Днепр" в январе взяла под контроль четыре населенных пункта
Группировка "Днепр" в январе взяла под контроль четыре населенных пункта - РИА Новости, 27.01.2026
Группировка "Днепр" в январе взяла под контроль четыре населенных пункта
Российская группировка войск "Днепр" в ходе спецоперации в январе взяла под контроль 4 населенных пункта, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
вооруженные силы рф
