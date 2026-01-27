Артиллеристы ВС России уничтожили опорник ВСУ термобарическими боеприпасами

"Координаты цели были переданы на командный пункт, после чего задачу на уничтожение объекта получил расчёт ТОС "Солнцепёк" группировки "Восток". Расчёт выполнил пуск термобарических боеприпасов по выявленной позиции, уничтожив укрепления вместе с находившейся там живой силой", - говорится в сообщении.