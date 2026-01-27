https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070455717.html
Артиллеристы ВС России уничтожили опорник ВСУ термобарическими боеприпасами
Артиллеристы ВС России уничтожили опорник ВСУ термобарическими боеприпасами - РИА Новости, 27.01.2026
Артиллеристы ВС России уничтожили опорник ВСУ термобарическими боеприпасами
Расчёт тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" группировки "Восток" уничтожил укреплённый опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T05:06:00+03:00
2026-01-27T05:06:00+03:00
2026-01-27T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054712960_0:139:2986:1819_1920x0_80_0_0_8a3e524144e10eff472d99f88197df44.jpg
https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070455595.html
https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070455473.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054712960_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5781a85e6498735291be4276687d96a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы ВС России уничтожили опорник ВСУ термобарическими боеприпасами
Расчет ТОС "Солнцепек" уничтожил опорник ВСУ термобарическими боеприпасами
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Расчёт тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" группировки "Восток" уничтожил укреплённый опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, разведывательный расчёт БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" выявил в лесополосе укреплённый опорный пункт ВСУ
, оборудованный укрытиями и инженерными заграждениями для долговременной обороны.
"Координаты цели были переданы на командный пункт, после чего задачу на уничтожение объекта получил расчёт ТОС "Солнцепёк" группировки "Восток". Расчёт выполнил пуск термобарических боеприпасов по выявленной позиции, уничтожив укрепления вместе с находившейся там живой силой", - говорится в сообщении.
В районе удара произошла детонация склада боеприпасов, что усилило эффект поражения и сорвало дальнейшее использование позиции, добавили в МО.
"Работа расчёта обеспечила огневую поддержку подразделений и осложнила противнику удержание рубежа на данном участке", - заключили в Минобороны РФ.