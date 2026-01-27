Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы ВС России уничтожили опорник ВСУ термобарическими боеприпасами - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 27.01.2026 (обновлено: 05:43 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070455717.html
Артиллеристы ВС России уничтожили опорник ВСУ термобарическими боеприпасами
Артиллеристы ВС России уничтожили опорник ВСУ термобарическими боеприпасами - РИА Новости, 27.01.2026
Артиллеристы ВС России уничтожили опорник ВСУ термобарическими боеприпасами
Расчёт тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" группировки "Восток" уничтожил укреплённый опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T05:06:00+03:00
2026-01-27T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054712960_0:139:2986:1819_1920x0_80_0_0_8a3e524144e10eff472d99f88197df44.jpg
https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070455595.html
https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070455473.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054712960_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5781a85e6498735291be4276687d96a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы ВС России уничтожили опорник ВСУ термобарическими боеприпасами

Расчет ТОС "Солнцепек" уничтожил опорник ВСУ термобарическими боеприпасами

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Расчёт тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" группировки "Восток" уничтожил укреплённый опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, разведывательный расчёт БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" выявил в лесополосе укреплённый опорный пункт ВСУ, оборудованный укрытиями и инженерными заграждениями для долговременной обороны.
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
05:05
"Координаты цели были переданы на командный пункт, после чего задачу на уничтожение объекта получил расчёт ТОС "Солнцепёк" группировки "Восток". Расчёт выполнил пуск термобарических боеприпасов по выявленной позиции, уничтожив укрепления вместе с находившейся там живой силой", - говорится в сообщении.
В районе удара произошла детонация склада боеприпасов, что усилило эффект поражения и сорвало дальнейшее использование позиции, добавили в МО.
"Работа расчёта обеспечила огневую поддержку подразделений и осложнила противнику удержание рубежа на данном участке", - заключили в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Бойцы "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала