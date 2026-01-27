Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070455473.html
Бойцы "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ
Бойцы "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ - РИА Новости, 27.01.2026
Бойцы "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ
Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации с пехотой ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T05:03:00+03:00
2026-01-27T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070449200.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ

Операторы БПЛА "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации с пехотой ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе воздушной разведки было выявлено скопление живой силы ВСУ в одном из зданий, использовавшихся противником для переброски подкреплений. Объект был взят под непрерывное наблюдение", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что после точного определения координат и подтверждения цели расчет осуществил подготовку и пуск ударного беспилотного летательного аппарата "Молния-2".
"Ударный беспилотник поразил пункт временной дислокации в момент скопления там личного состава противника, что привело к его уничтожению. Данные действия позволили создать условия для дальнейшего продвижения войск группировки "Запад", - уточнили в МО.
Бронеавтомобиль Humvee - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Разведчик рассказал, как угнал бронеавтомобиль Humvee с позиций ВСУ
02:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала