Бойцы "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ

ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации с пехотой ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки было выявлено скопление живой силы ВСУ в одном из зданий, использовавшихся противником для переброски подкреплений. Объект был взят под непрерывное наблюдение", - сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что после точного определения координат и подтверждения цели расчет осуществил подготовку и пуск ударного беспилотного летательного аппарата "Молния-2".