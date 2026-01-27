https://ria.ru/20260127/spetsoperatsiya-2070455473.html
Бойцы "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ
Бойцы "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ - РИА Новости, 27.01.2026
Бойцы "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ
Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации с пехотой ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ
Операторы БПЛА "Запада" уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ
ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Запад" уничтожили пункты временной дислокации с пехотой ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе воздушной разведки было выявлено скопление живой силы ВСУ
в одном из зданий, использовавшихся противником для переброски подкреплений. Объект был взят под непрерывное наблюдение", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что после точного определения координат и подтверждения цели расчет осуществил подготовку и пуск ударного беспилотного летательного аппарата "Молния-2".
"Ударный беспилотник поразил пункт временной дислокации в момент скопления там личного состава противника, что привело к его уничтожению. Данные действия позволили создать условия для дальнейшего продвижения войск группировки "Запад", - уточнили в МО.