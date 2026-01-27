Рейтинг@Mail.ru
15:50 27.01.2026 (обновлено: 15:52 27.01.2026)
"Союзмультфильм" планирует открыть несколько крытых парков в ближайшие годы
"Союзмультфильм" планирует открыть несколько крытых парков в ближайшие годы
благовещенск, казань, союзмультфильм, россия
Благовещенск, Казань, Союзмультфильм, Россия
"Союзмультфильм" планирует открыть несколько крытых парков в ближайшие годы

"Союзмультфильм" планирует открыть 3-4 крытых парка в ближайшие 3 года

Открытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм"
Открытие мультимедийного парка киностудии Союзмультфильм
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Открытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" планирует открыть три-четыре крытых парка площадью от 3,5 тысяч квадратных километров на горизонте трех лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе киностудии.
"Союзмультфильм" разрабатывает концепции парковых зон под индивидуальные проекты. В частности, студией были разработаны концепции парковых проектов на горном курорте "Манжерок", и в городе Благовещенске. Параллельно с этим компания обсуждает открытие зоны еще в одном уличном парке и трех-четырех крытых парков площадью от 3500 квадратных метров на горизонте трех лет", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что компания уже несколько лет занимается развитием направления парков, в ее структуре несколько лет назад организован соответствующий департамент. Так в 2020 году был открыт первый мультимедийный "Союзмультпарк" на ВДНХ, а в 2021 аналогичный павильон был открыт в Казани.
Вместе с тем, в "Союзмультфильме" отметили, что проекты требуют значительного количества инвестиций, и "их реализация в текущей ситуации не видится возможной без государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне".
Кадр из новой серии Простоквашино, опубликованный РБК - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Союзмультфильм" подтвердил появление Путина в "Простоквашино"
17 декабря 2025, 18:16
 
