"Союзмультфильм" планирует открыть несколько крытых парков в ближайшие годы
Киностудия "Союзмультфильм" планирует открыть три-четыре крытых парка площадью от 3,5 тысяч квадратных километров на горизонте трех лет, рассказали РИА Новости
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" планирует открыть три-четыре крытых парка площадью от 3,5 тысяч квадратных километров на горизонте трех лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе киностудии.
"Союзмультфильм
" разрабатывает концепции парковых зон под индивидуальные проекты. В частности, студией были разработаны концепции парковых проектов на горном курорте "Манжерок", и в городе Благовещенске
. Параллельно с этим компания обсуждает открытие зоны еще в одном уличном парке и трех-четырех крытых парков площадью от 3500 квадратных метров на горизонте трех лет", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что компания уже несколько лет занимается развитием направления парков, в ее структуре несколько лет назад организован соответствующий департамент. Так в 2020 году был открыт первый мультимедийный "Союзмультпарк" на ВДНХ, а в 2021 аналогичный павильон был открыт в Казани
.
Вместе с тем, в "Союзмультфильме" отметили, что проекты требуют значительного количества инвестиций, и "их реализация в текущей ситуации не видится возможной без государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне".