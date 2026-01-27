"Союзмультфильм" планирует открыть несколько крытых парков в ближайшие годы

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" планирует открыть три-четыре крытых парка площадью от 3,5 тысяч квадратных километров на горизонте трех лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе киностудии.

Вместе с тем, в "Союзмультфильме" отметили, что проекты требуют значительного количества инвестиций, и "их реализация в текущей ситуации не видится возможной без государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне".