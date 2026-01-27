Словакия сделает все, чтобы избежать проблем с газом, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Словакия сделает все от нее зависящее для предотвращения проблем с газом после запрета на его импорт из РФ, однако если республика столкнется с дефицитом, то Братиславе останется только отправлять букеты цветов председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "в знак благодарности", заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.