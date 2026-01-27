Рейтинг@Mail.ru
Словакия сделает все, чтобы избежать проблем с газом, заявил Фицо - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/slovakiya-2070580714.html
Словакия сделает все, чтобы избежать проблем с газом, заявил Фицо
Словакия сделает все, чтобы избежать проблем с газом, заявил Фицо - РИА Новости, 27.01.2026
Словакия сделает все, чтобы избежать проблем с газом, заявил Фицо
Словакия сделает все от нее зависящее для предотвращения проблем с газом после запрета на его импорт из РФ, однако если республика столкнется с дефицитом, то... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:10:00+03:00
2026-01-27T16:10:00+03:00
в мире
словакия
россия
братислава
роберт фицо
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061856713_0:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_f0ce1279579fff2053019510d18bbd99.jpg
https://ria.ru/20260127/fitso-2070549706.html
словакия
россия
братислава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016186694_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_093c9e6542346b58d65d598bc08f8504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, братислава, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Словакия, Россия, Братислава, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Словакия сделает все, чтобы избежать проблем с газом, заявил Фицо

Фицо: Словакия сделает все для предотвращения проблем с газом

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Словакия сделает все от нее зависящее для предотвращения проблем с газом после запрета на его импорт из РФ, однако если республика столкнется с дефицитом, то Братиславе останется только отправлять букеты цветов председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "в знак благодарности", заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"У нас контракт с российскими партнерами на поставку газа до 2034 года. Сегодня эти поставки меньше, если мы посмотрим на общую структуру поставок газа в Словакии… Проблема заключается в том, что если эти краны полностью будут закрыты, то может быть дефицит сырья и рост цен. Мы сделаем, что можем, заполним хранилища и будем посылать Урсуле фон дер Ляйен букеты "в знак благодарности", - с иронией сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 во вторник.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
В понедельник Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а ранее во вторник - энергетическим самоубийством.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Фицо назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством
Вчера, 14:26
 
В миреСловакияРоссияБратиславаРоберт ФицоУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала