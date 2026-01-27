Словакия сделает все, чтобы избежать проблем с газом, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Словакия сделает все от нее зависящее для предотвращения проблем с газом после запрета на его импорт из РФ, однако если республика столкнется с дефицитом, то Братиславе останется только отправлять букеты цветов председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "в знак благодарности", заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"У нас контракт с российскими партнерами на поставку газа до 2034 года. Сегодня эти поставки меньше, если мы посмотрим на общую структуру поставок газа в Словакии… Проблема заключается в том, что если эти краны полностью будут закрыты, то может быть дефицит сырья и рост цен. Мы сделаем, что можем, заполним хранилища и будем посылать Урсуле фон дер Ляйен букеты "в знак благодарности", - с иронией сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 во вторник.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
В понедельник Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью, а ранее во вторник - энергетическим самоубийством.