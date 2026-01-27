https://ria.ru/20260127/seliverstov-2070605078.html
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии
Замглавы МИД России Михаил Галузин принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии в РФ Юрия Селиверстова, сообщил во вторник МИД России. РИА Новости, 27.01.2026
