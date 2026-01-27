https://ria.ru/20260127/samolet-2070658226.html
В Техасе самолет НАСА не смог выпустить шасси при посадке
В Техасе самолет НАСА не смог выпустить шасси при посадке - РИА Новости, 27.01.2026
В Техасе самолет НАСА не смог выпустить шасси при посадке
Принадлежащий НАСА самолет WB-57 сел "на брюхо" в штате Техас, члены экипажа в безопасности, сообщила представитель агентства Бетани Стивенс. РИА Новости, 27.01.2026
техас
В Техасе самолет NASA сел на брюхо из-за неисправности
НЬЮ-ЙОРК, 27 янв – РИА Новости. Принадлежащий НАСА самолет WB-57 сел "на брюхо" в штате Техас, члены экипажа в безопасности, сообщила представитель агентства Бетани Стивенс.
"Сегодня механическая неисправность одного из самолетов NASA
WB-57 привела к посадке без выпуска шасси на аэродроме Эллингтон", - написала она в соцсети Х.
Стивенс заверила, что экипаж "в безопасности", а сам инцидент расследуется. СМИ пишут, что на борту были два человека.
На обнародованных в соцсетях кадрах видно, что воздушное судно приземлилось на ВПП с искрами.
Самолет WB-57, отмечают СМИ, используется для проведения исследований на больших высотах.