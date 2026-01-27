Рейтинг@Mail.ru
В Техасе самолет НАСА не смог выпустить шасси при посадке - РИА Новости, 27.01.2026
23:20 27.01.2026
В Техасе самолет НАСА не смог выпустить шасси при посадке
В Техасе самолет НАСА не смог выпустить шасси при посадке
Принадлежащий НАСА самолет WB-57 сел "на брюхо" в штате Техас, члены экипажа в безопасности, сообщила представитель агентства Бетани Стивенс. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T23:20:00+03:00
2026-01-27T23:20:00+03:00
В Техасе самолет НАСА не смог выпустить шасси при посадке

Самолет НАСА сел "на брюхо" в штате Техас
Самолет НАСА сел "на брюхо" в штате Техас
НЬЮ-ЙОРК, 27 янв – РИА Новости. Принадлежащий НАСА самолет WB-57 сел "на брюхо" в штате Техас, члены экипажа в безопасности, сообщила представитель агентства Бетани Стивенс.
"Сегодня механическая неисправность одного из самолетов NASA WB-57 привела к посадке без выпуска шасси на аэродроме Эллингтон", - написала она в соцсети Х.
Стивенс заверила, что экипаж "в безопасности", а сам инцидент расследуется. СМИ пишут, что на борту были два человека.
На обнародованных в соцсетях кадрах видно, что воздушное судно приземлилось на ВПП с искрами.
Самолет WB-57, отмечают СМИ, используется для проведения исследований на больших высотах.
