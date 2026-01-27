Рейтинг@Mail.ru
Мария Аронова рассказала о своем самочувствии - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:07 27.01.2026 (обновлено: 00:16 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/samochuvstvie-2070441262.html
Мария Аронова рассказала о своем самочувствии
Мария Аронова рассказала о своем самочувствии - РИА Новости, 27.01.2026
Мария Аронова рассказала о своем самочувствии
Народная артистка РФ Мария Аронова рассказала РИА Новости, что чувствует себя хорошо "с Божьей помощью". РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T00:07:00+03:00
2026-01-27T00:16:00+03:00
культура
россия
мария аронова
евгений вахтангов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777239315_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8aa0a847a0d9d04dbea0581a55345c12.jpg
https://ria.ru/20251107/hlebnikova-2053366415.html
https://ria.ru/20251029/gazmanov-2051653112.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777239315_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_71042e5e9281878e6182f6cf80b49001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария аронова, евгений вахтангов
Культура, Россия, Мария Аронова, Евгений Вахтангов
Мария Аронова рассказала о своем самочувствии

РИА Новости: Аронова заявила, что чувствует себя хорошо

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМария Аронова
Мария Аронова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Мария Аронова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Народная артистка РФ Мария Аронова рассказала РИА Новости, что чувствует себя хорошо "с Божьей помощью".
Ранее в Telegram-канале Mash появились сообщения о том, что Аронова якобы обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты и у неё нашли серьёзные повреждения внутренних органов. Ее директор Наталья Дмитрюкова опровергла РИА Новости слухи о проблемах со здоровьем актрисы.
"Миленькие, все слава Богу, с Божьей помощью", - сказала актриса агентству, отвечая на вопрос о своем самочувствии.
Аронова вышла на сцену Театра имени Евгения Вахтангова в роли начальницы монастырского пансиона в постановке "Мадемуазель Нитуш" в понедельник вечером.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем певицы
7 ноября 2025, 10:39
Зрители, обсуждая прошедший спектакль, отметили неиссякаемую энергию, талант и харизму актрисы.
Спектакль длился почти четыре часа.
Певец Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Газманов опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
29 октября 2025, 21:37
 
КультураРоссияМария АроноваЕвгений Вахтангов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала