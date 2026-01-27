https://ria.ru/20260127/samochuvstvie-2070441262.html
Мария Аронова рассказала о своем самочувствии
Народная артистка РФ Мария Аронова рассказала РИА Новости, что чувствует себя хорошо "с Божьей помощью". РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Народная артистка РФ Мария Аронова рассказала РИА Новости, что чувствует себя хорошо "с Божьей помощью".
Ранее в Telegram-канале Mash появились сообщения о том, что Аронова
якобы обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты и у неё нашли серьёзные повреждения внутренних органов. Ее директор Наталья Дмитрюкова опровергла РИА Новости слухи о проблемах со здоровьем актрисы.
"Миленькие, все слава Богу, с Божьей помощью", - сказала актриса агентству, отвечая на вопрос о своем самочувствии.
Аронова вышла на сцену Театра имени Евгения Вахтангова
в роли начальницы монастырского пансиона в постановке "Мадемуазель Нитуш" в понедельник вечером.
Зрители, обсуждая прошедший спектакль, отметили неиссякаемую энергию, талант и харизму актрисы.
Спектакль длился почти четыре часа.