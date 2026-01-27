Мария Аронова рассказала о своем самочувствии

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Народная артистка РФ Мария Аронова рассказала РИА Новости, что чувствует себя хорошо "с Божьей помощью".

"Миленькие, все слава Богу, с Божьей помощью", - сказала актриса агентству, отвечая на вопрос о своем самочувствии.