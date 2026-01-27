Сафонов вернулся к тренировкам

«

"Как вы, наверное, догадались по фотографии, я вернулся. Восстановление заняло пять недель. Травма руки, вынужденный перелом, много терпения и индивидуальная работа. Вчера у меня состоялась первая полноценная тренировка с командой без каких-либо ограничений. Рад снова оказаться на поле", - написал Сафонов в Threads (принадлежит Meta*).