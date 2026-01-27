Рейтинг@Mail.ru
Сафонов вернулся к тренировкам - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:37 27.01.2026 (обновлено: 12:39 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/safonov-2070517882.html
Сафонов вернулся к тренировкам
Сафонов вернулся к тренировкам - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Сафонов вернулся к тренировкам
Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов сообщил, что вернулся к полноценным тренировкам с командой после травмы. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T12:37:00+03:00
2026-01-27T12:39:00+03:00
футбол
спорт
пари сен-жермен (псж)
матвей сафонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371541_0:0:1065:600_1920x0_80_0_0_1c5c477f94140d6efaae760d9130b80d.jpg
https://ria.ru/20260113/pszh-2067488094.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371541_0:0:1065:800_1920x0_80_0_0_7245c68cbcef9ef3ddf5a57f81f0246b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пари сен-жермен (псж), матвей сафонов
Футбол, Спорт, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Матвей Сафонов
Сафонов вернулся к тренировкам

Вратарь "ПСЖ" Сафонов вернулся к полноценным тренировкам после травмы

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов сообщил, что вернулся к полноценным тренировкам с командой после травмы.
Сафонов 17 декабря получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой. Ранее он тренировался по индивидуальной программе, а позднее - с командой, но без участия в упражнениях, где используются руки.
«
"Как вы, наверное, догадались по фотографии, я вернулся. Восстановление заняло пять недель. Травма руки, вынужденный перелом, много терпения и индивидуальная работа. Вчера у меня состоялась первая полноценная тренировка с командой без каких-либо ограничений. Рад снова оказаться на поле", - написал Сафонов в Threads (принадлежит Meta*).
Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер сборной России провел за клуб четыре матча, в двух из них сыграв на ноль.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шесть трофеев. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Люка Шевалье - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"ПСЖ" без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции
13 января, 01:12
 
ФутболСпортПари Сен-Жермен (ПСЖ)Матвей Сафонов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    1-й сет
    К. Алькарас
    А. Д. Минаур
    4
    3
  • Хоккей
    27.01 17:00
    Металлург Мг
    Трактор
  • Хоккей
    27.01 19:44
    СКА
    Локомотив
  • Баскетбол
    27.01 19:30
    Зенит
    Автодор
  • Футбол
    27.01 23:00
    Фиорентина
    Комо
  • Футбол
    27.01 22:30
    Вердер
    Хоффенхайм
  • Футбол
    27.01 22:30
    Санкт-Паули
    РБ Лейпциг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала