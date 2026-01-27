Сафонов вернулся к тренировкам

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов сообщил, что вернулся к полноценным тренировкам с командой после травмы.
Сафонов 17 декабря получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой. Ранее он тренировался по индивидуальной программе, а позднее - с командой, но без участия в упражнениях, где используются руки.
"Как вы, наверное, догадались по фотографии, я вернулся. Восстановление заняло пять недель. Травма руки, вынужденный перелом, много терпения и индивидуальная работа. Вчера у меня состоялась первая полноценная тренировка с командой без каких-либо ограничений. Рад снова оказаться на поле", - написал Сафонов в Threads (принадлежит Meta*).
Всего в текущем сезоне 26-летний голкипер сборной России провел за клуб четыре матча, в двух из них сыграв на ноль.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шесть трофеев. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
