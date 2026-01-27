Рейтинг@Mail.ru
Россотрудничество проведет акцию "Блокадная ласточка" за рубежом - РИА Новости, 27.01.2026
13:27 27.01.2026
Россотрудничество проведет акцию "Блокадная ласточка" за рубежом
Россотрудничество впервые проведет акцию "Блокадная ласточка" за рубежом, сообщили РИА Новости в агентстве.
ленинград, белоруссия, киргизия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Ленинград, Белоруссия, Киргизия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Россотрудничество проведет акцию "Блокадная ласточка" за рубежом

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россотрудничество впервые проведет акцию "Блокадная ласточка" за рубежом, сообщили РИА Новости в агентстве.
В блокадное время ласточка стала символическим ответом на заявления фашистов о том, что теперь в город даже птица не пролетит: ленинградцы носили на груди значок - ласточку с письмом в клюве, как символ того, что город жив, а связь с внешним миром не прервана.
Советские танки Т-34 движутся по Международному (ныне - Московскому) проспекту в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Январский гром". Как освобождали блокадный Ленинград
Вчера, 08:00
Для детей и взрослых пройдут мероприятия, где каждый сможет создать бумажную ласточку, а также написать свое "Письмо памяти" героям-блокадникам, выразить слова благодарности и прикрепить его к импровизированной стае бумажных ласточек. К акции уже присоединились Туркменистан, Белоруссия, Киргизия, Индия, Кипр, Шри-Ланка, Ливан, Куба, Аргентина.
Помимо "Блокадной ласточки", по всему миру пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню снятия блокады Ленинграда: от Ближнего Зарубежья до Африки, Азии и Америки. Так, в Молдавии состоятся встречи и поздравления ветеранов - жителей блокадного Ленинграда. Также запланирован показ художественного фильма "Группа крови".
В Минске состоится памятный вечер совместно с Белорусским союзом блокадников Ленинграда. В Бишкеке состоится акция-урок мужества, а в Оше - митинг-реквием, посвященный 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда. В Ереване пройдет митинг и возложение цветов у памятника "Детям блокадного Ленинграда".
Акция "Блокадная ласточка" ежегодно проводится в России с 18 по 27 января. К ней присоединяются образовательные учреждения и организации культуры по всей стране: проходят мастер-классы, уроки истории, тематические занятия.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1год943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми
26 января, 07:22
 
