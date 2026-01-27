Россотрудничество проведет акцию "Блокадная ласточка" за рубежом

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россотрудничество впервые проведет акцию "Блокадная ласточка" за рубежом, сообщили РИА Новости в агентстве.
В блокадное время ласточка стала символическим ответом на заявления фашистов о том, что теперь в город даже птица не пролетит: ленинградцы носили на груди значок - ласточку с письмом в клюве, как символ того, что город жив, а связь с внешним миром не прервана.
Для детей и взрослых пройдут мероприятия, где каждый сможет создать бумажную ласточку, а также написать свое "Письмо памяти" героям-блокадникам, выразить слова благодарности и прикрепить его к импровизированной стае бумажных ласточек. К акции уже присоединились Туркменистан, Белоруссия, Киргизия, Индия, Кипр, Шри-Ланка, Ливан, Куба, Аргентина.
Помимо "Блокадной ласточки", по всему миру пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню снятия блокады Ленинграда: от Ближнего Зарубежья до Африки, Азии и Америки. Так, в Молдавии состоятся встречи и поздравления ветеранов - жителей блокадного Ленинграда. Также запланирован показ художественного фильма "Группа крови".
В Минске состоится памятный вечер совместно с Белорусским союзом блокадников Ленинграда. В Бишкеке состоится акция-урок мужества, а в Оше - митинг-реквием, посвященный 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда. В Ереване пройдет митинг и возложение цветов у памятника "Детям блокадного Ленинграда".
Акция "Блокадная ласточка" ежегодно проводится в России с 18 по 27 января. К ней присоединяются образовательные учреждения и организации культуры по всей стране: проходят мастер-классы, уроки истории, тематические занятия.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1год943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.