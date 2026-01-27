Мишустин поручил поддержать развитие отечественных брендов

Председатель правительства России Михаил Мишустин на стратегической сессии "О развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года", 27 января 2026 года

Председатель правительства России Михаил Мишустин на стратегической сессии "О развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года", 27 января 2026 года

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Все больше российских брендов выходит на рынок, эту тенденцию необходимо поддерживать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Включая, что также очень важно, региональные бренды. Важно продолжать этот тренд, поддерживать наших производителей, чтобы и крупный бизнес, и небольшие предприятия во всех уголках страны могли развиваться и предлагать покупателям оригинальную продукцию", — сказал он на стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

Положительная динамика отмечается и по регистрации товарных знаков: их количество выросло на четверть.

"Основная часть обращений сейчас приходится на отечественные компании", — констатировал Мишустин

При этом более 80 процентов заявок на права интеллектуальной собственности поступают в электронном виде. Такую возможность в числе прочих мер ввели для поддержки разработчиков, чтобы их решения оперативно внедрялись в оборот.

"И конечно, воплощались в качественную продукцию, работали на благо страны в целом", — подчеркнул премьер.

Это значительно сокращает срок рассмотрения заявок: в среднем он занимает около четырех месяцев, что в несколько раз быстрее, чем в некоторых других странах. Тем временем число заявок на регистрацию изобретений в прошлом году выросло почти на треть.

"Это значит, что появились новые решения для отрасли информационных технологий, для пищевой химии, для медицины, для станкостроения и целого ряда других отраслей", — пояснил глава правительства.