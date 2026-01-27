Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил поддержать развитие отечественных брендов
15:19 27.01.2026 (обновлено: 17:39 27.01.2026)
Мишустин поручил поддержать развитие отечественных брендов
Мишустин поручил поддержать развитие отечественных брендов
Все больше российских брендов выходит на рынок, эту тенденцию необходимо поддерживать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
2026-01-27T15:19:00+03:00
2026-01-27T17:39:00+03:00
Мишустин поручил поддержать развитие отечественных брендов

Председатель правительства России Михаил Мишустин на стратегической сессии "О развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года", 27 января 2026 года
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Все больше российских брендов выходит на рынок, эту тенденцию необходимо поддерживать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Включая, что также очень важно, региональные бренды. Важно продолжать этот тренд, поддерживать наших производителей, чтобы и крупный бизнес, и небольшие предприятия во всех уголках страны могли развиваться и предлагать покупателям оригинальную продукцию", — сказал он на стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.
Положительная динамика отмечается и по регистрации товарных знаков: их количество выросло на четверть.
"Основная часть обращений сейчас приходится на отечественные компании", — констатировал Мишустин.
При этом более 80 процентов заявок на права интеллектуальной собственности поступают в электронном виде. Такую возможность в числе прочих мер ввели для поддержки разработчиков, чтобы их решения оперативно внедрялись в оборот.
"И конечно, воплощались в качественную продукцию, работали на благо страны в целом", — подчеркнул премьер.
Это значительно сокращает срок рассмотрения заявок: в среднем он занимает около четырех месяцев, что в несколько раз быстрее, чем в некоторых других странах. Тем временем число заявок на регистрацию изобретений в прошлом году выросло почти на треть.
"Это значит, что появились новые решения для отрасли информационных технологий, для пищевой химии, для медицины, для станкостроения и целого ряда других отраслей", — пояснил глава правительства.
Исходя из этого, он призвал поддержать российских предпринимателей, чтобы промышленность, ключевые инновационные отрасли и социальная сфера не зависели от иностранных поставщиков, а интеллектуальная собственность становилась экономическим активом.
