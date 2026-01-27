Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с аниме Shikimori

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori.one, следует из Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ.