21:08 27.01.2026
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с аниме Shikimori
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с аниме Shikimori
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с аниме Shikimori

Работа за компьютером
Работа за компьютером
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori.one, следует из Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ.
По данным реестра, ограничение доступа к сайту Shikimori.one началось 22 января. Текущий статус страницы в базе - "Доступ ограничивается к сайту".
В Telegram-канале энциклопедии сообщается, что сайт временно недоступен из-за ограничений со стороны Роскомнадзора. "Вопрос с разблокировкой решаем", - указано там.
Shikimori - крупнейшая онлайн-энциклопедия, посвященная аниме, на русском языке.
В Роскомнадзоре ответили на вопрос о возможной блокировке сайтов с ГДЗ
В Роскомнадзоре ответили на вопрос о возможной блокировке сайтов с ГДЗ
26 января, 15:39
 
