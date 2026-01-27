https://ria.ru/20260127/roskomnadzor-2070648090.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с аниме Shikimori
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori.one, следует из Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих РИА Новости, 27.01.2026
россия
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori.one, следует из Единого реестра доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ.
По данным реестра, ограничение доступа к сайту Shikimori.one началось 22 января. Текущий статус страницы в базе - "Доступ ограничивается к сайту".
В Telegram-канале энциклопедии сообщается, что сайт временно недоступен из-за ограничений со стороны Роскомнадзора
. "Вопрос с разблокировкой решаем", - указано там.
Shikimori - крупнейшая онлайн-энциклопедия, посвященная аниме, на русском языке.