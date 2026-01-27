https://ria.ru/20260127/priamurja-2070468312.html
В Приамурье иностранец спрятал 20 килограммов золота в вентиляционной шахте
В Приамурье иностранец спрятал 20 килограммов золота в вентиляционной шахте - РИА Новости, 27.01.2026
В Приамурье иностранец спрятал 20 килограммов золота в вентиляционной шахте
В Приамурье иностранец предстанет перед судом за незаконное хранение 20 килограммов золота, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:48:00+03:00
2026-01-27T08:48:00+03:00
2026-01-27T09:32:00+03:00
происшествия
амурская область
благовещенск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
https://ria.ru/20250904/nefrit-2039559674.html
https://ria.ru/20260119/chp-2068853475.html
амурская область
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, благовещенск
Происшествия, Амурская область, Благовещенск
В Приамурье иностранец спрятал 20 килограммов золота в вентиляционной шахте
В Приамурье иностранца будут судить за незаконное хранение золота в вентиляции
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв — РИА Новости.
В Приамурье иностранец предстанет перед судом за незаконное хранение 20 килограммов золота, сообщила
региональная прокуратура.
"Прокуратура области направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.
Как выяснило следствие, в октябре в Благовещенске
иностранец, который хотел заниматься коммерческой деятельностью, согласился временно хранить золото своего знакомого.
В России свободный оборот драгоценных металлов разрешен только организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию.
"Получив от знакомого сумку с 24 металлическими слитками, содержащими драгоценный металл — золото, общей массой почти 20 килограммов, обвиняемый доставил золото в арендуемую им квартиру, где спрятал в вентиляционной шахте ванной комнаты", — добавили в надзорном ведомстве.
Мужчину задержали, ему предъявили обвинения в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере. Ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей.
Золото стоимостью 207,3 миллиона рублей изъяли из незаконного оборота.