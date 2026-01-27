Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье иностранец спрятал 20 килограммов золота в вентиляционной шахте
08:48 27.01.2026
В Приамурье иностранец спрятал 20 килограммов золота в вентиляционной шахте
В Приамурье иностранец спрятал 20 килограммов золота в вентиляционной шахте
В Приамурье иностранец предстанет перед судом за незаконное хранение 20 килограммов золота, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 27.01.2026
2026
Происшествия, Амурская область, Благовещенск
В Приамурье иностранец спрятал 20 килограммов золота в вентиляционной шахте

В Приамурье иностранца будут судить за незаконное хранение золота в вентиляции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв — РИА Новости. В Приамурье иностранец предстанет перед судом за незаконное хранение 20 килограммов золота, сообщила региональная прокуратура.
"Прокуратура области направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.
Как выяснило следствие, в октябре в Благовещенске иностранец, который хотел заниматься коммерческой деятельностью, согласился временно хранить золото своего знакомого.

В России свободный оборот драгоценных металлов разрешен только организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию.

"Получив от знакомого сумку с 24 металлическими слитками, содержащими драгоценный металл — золото, общей массой почти 20 килограммов, обвиняемый доставил золото в арендуемую им квартиру, где спрятал в вентиляционной шахте ванной комнаты", — добавили в надзорном ведомстве.
Мужчину задержали, ему предъявили обвинения в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере. Ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей.
Золото стоимостью 207,3 миллиона рублей изъяли из незаконного оборота.
