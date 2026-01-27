В Приамурье иностранец спрятал 20 килограммов золота в вентиляционной шахте

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв — РИА Новости. В Приамурье иностранец предстанет перед судом за незаконное хранение 20 килограммов золота, В Приамурье иностранец предстанет перед судом за незаконное хранение 20 килограммов золота, сообщила региональная прокуратура.

"Прокуратура области направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.

Как выяснило следствие, в октябре в Благовещенске иностранец, который хотел заниматься коммерческой деятельностью, согласился временно хранить золото своего знакомого.

В России свободный оборот драгоценных металлов разрешен только организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию.

"Получив от знакомого сумку с 24 металлическими слитками, содержащими драгоценный металл — золото, общей массой почти 20 килограммов, обвиняемый доставил золото в арендуемую им квартиру, где спрятал в вентиляционной шахте ванной комнаты", — добавили в надзорном ведомстве.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинения в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере. Ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей.