Притязания Эстонии на Печорский район неприемлемы, заявили в посольстве

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Претензии Эстонии по поводу Печорского района Псковской области недопустимы, это неотъемлемая часть России, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.
"Провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии <...>, абсолютно неприемлемы", — сказал он.
Так дипломат прокомментировал заявление главы МВД республики Игоря Таро, сделанное осенью прошлого года. Тогда он сообщил о "решении многолетней проблемы": в паспортах местных жителей Печорский район теперь указан как "территория Эстонии".
В 2005 году Москва и Таллин подписали пограничное соглашение. В процессе ратификации прибалтийская страна включила в закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский договор. Россия расценила это как способ предъявить в будущем территориальные претензии и отозвала подпись под документом.
Тартуский мирный договор 1920 года
2 февраля 2020, 04:53
В феврале 2014-го глава МИД Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт подписали новые договоры о госгранице и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них говорится, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу.
Однако парламенты обеих стран до сих пор не ратифицировали эти соглашения. Таким образом, между Россией и Эстонией нет юридически оформленной границы.