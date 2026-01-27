Притязания Эстонии на Печорский район неприемлемы, заявили в посольстве

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Претензии Эстонии по поводу Печорского района Псковской области недопустимы, это неотъемлемая часть России, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.

"Провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии <...>, абсолютно неприемлемы", — сказал он.

Однако парламенты обеих стран до сих пор не ратифицировали эти соглашения. Таким образом, между Россией и Эстонией нет юридически оформленной границы.