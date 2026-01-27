Матвиенко призвала не допустить повторения преступлений нацистов

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Преступления нацистов против человечества не должны повториться, важно помнить уроки прошлого, пресекать попытки возрождения нацизма и национализма в любых формах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в Международный день памяти жертв Холокоста.

"В этот день мы склоняем головы, вспоминая убитых в концентрационных лагерях, в результате нацистских карательных операций. Гитлеровская машина массового истребления не знала пощады, в немыслимых актах геноцида уничтожала военнопленных и гражданское население, не жалея стариков, женщин и детей", - говорится в обращении спикера СФ, ее слова цитирует пресс-служба верхней палаты парламента.

По словам законодателя, чудовищным порождением гитлеровского режима стали лагеря смерти, в частности Освенцим , узники которого были освобождены Красной армией 27 января 1945 года.

"Преступления нацистов против человечества не имеют срока давности, они не забудутся и не должны повториться. Важно помнить уроки прошлого, противостоять идеям превосходства и исключительности, пресекать проявления расизма и ксенофобии, попытки возрождения нацизма и национализма в любых формах. Мы, потомки великого поколения победителей, находимся в авангарде этой борьбы и никогда не отступим", - подчеркнула Матвиенко

Спикер СФ отметила, что, опираясь на традиционные ценности, уникальное культурное и духовное наследие, укрепляя сплоченность и единство, "россияне продолжат твердо отстаивать свои интересы, оберегать историческую правду и справедливость".

"Вечная слава советским солдатам и труженикам тыла, подарившим нам возможность жить в свободной и независимой стране, избавившим мир от фашистской угрозы. Светлая память безвинно погибшим", - заключила политик.