Матвиенко призвала не допустить повторения преступлений нацистов

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Преступления нацистов против человечества не должны повториться, важно помнить уроки прошлого, пресекать попытки возрождения нацизма и национализма в любых формах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в Международный день памяти жертв Холокоста.
"В этот день мы склоняем головы, вспоминая убитых в концентрационных лагерях, в результате нацистских карательных операций. Гитлеровская машина массового истребления не знала пощады, в немыслимых актах геноцида уничтожала военнопленных и гражданское население, не жалея стариков, женщин и детей", - говорится в обращении спикера СФ, ее слова цитирует пресс-служба верхней палаты парламента.
Историк рассказал о шокирующих откровениях экс-коменданта Освенцима
20 мая 2025, 04:49
По словам законодателя, чудовищным порождением гитлеровского режима стали лагеря смерти, в частности Освенцим, узники которого были освобождены Красной армией 27 января 1945 года.
"Преступления нацистов против человечества не имеют срока давности, они не забудутся и не должны повториться. Важно помнить уроки прошлого, противостоять идеям превосходства и исключительности, пресекать проявления расизма и ксенофобии, попытки возрождения нацизма и национализма в любых формах. Мы, потомки великого поколения победителей, находимся в авангарде этой борьбы и никогда не отступим", - подчеркнула Матвиенко.
Спикер СФ отметила, что, опираясь на традиционные ценности, уникальное культурное и духовное наследие, укрепляя сплоченность и единство, "россияне продолжат твердо отстаивать свои интересы, оберегать историческую правду и справедливость".
"Вечная слава советским солдатам и труженикам тыла, подарившим нам возможность жить в свободной и независимой стране, избавившим мир от фашистской угрозы. Светлая память безвинно погибшим", - заключила политик.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего в ходе Холокоста погибли около 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2025 году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.