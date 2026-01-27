Что спрятал граф-чернокнижник в подземельях под Калугой

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Множество жутких слухов и легенд окружают Кольцовские пещеры. Раньше они были известны как каменоломни, но теперь приобрели совершенно иную, дурную славу.

Какие именно истории рассказывают о пещерах и что внутри них можно обнаружить?

Добывали камень для строительства Москвы

На левом берегу Оки, в семи километрах от села Кольцово Ферзиковского района, расположен большой и заросший лесом овраг Любовец, который начинается близ деревни Михайловки и заканчивается у реки Оки. Берега Любовца обрывистые, в нем имеются выходы красных, синих и темно-красных глин, а по крутому правому склону оврага, близ его устья, хорошо видны выступающие мощные слои известняков и входы в штольни.

Штольни расположены на высоте 30 метров над уровнем реки на естественных террасах. Это так называемые Кольцовские пещеры, остатки сохранившихся с XIX века выработок мраморовидного известняка, который использовали для строительства храмов белокаменной Москвы.

Как грузили камень?

Известны штольни, помимо прочего, и оригинальной погрузкой добытого здесь камня. Местные старожилы еще помнят услышанные от предков рассказы, как вырубленные в глубине земли известняковые блоки на лошадях, проходивших по некогда высоким коридорам, доставляли на поверхность. Затем камень ровняли и переносили от рабочей площадки на деревянный желоб, проложенный до самой реки.

После этого из пруда, специально устроенного на берегу, в желоб пускали воду, и по воде камни легко скатывались к стоящим у пристани баржам, которые грузили и отправляли в Москву.

"Черная книга" и несметные сокровища

О Кольцовских пещерах ходят многочисленные предания — там якобы находятся подземелья жившего в этих местах графа Воронцова, одного из сподвижников Петра I, занимавшегося алхимическими опытами. Говорили, что для своих нужд он создал целый подземный лабиринт из шести ярусов. Там он ставил секретные масонские эксперименты.

По легенде, на первом ярусе добывали камень для графской усадьбы. Подземные ходы использовали для тайных вылазок. Второй ярус служил ключом к лабиринту, где находились кровавое озеро и мистические стражи, которые не пускали посторонних на третий ярус, там располагался алтарь. Этажом ниже якобы существовала восьмигранная комната, в которой замурована знаменитая "Черная книга" Воронцова. На пятом ярусе располагалась сокровищница графа, где хранились нажитые праведными и неправедными путями богатства.

А на самом последнем, шестом, ярусе подземелий граф обустроил винные погреба, которые находятся под Окой. По легенде, выходы из них имеются и на правом берегу реки, но никто не знает, где конкретно.

Несмотря на все старания спелеологов и долгие поиски, подземную графскую лабораторию так до сих пор обнаружить никто не смог.

Отправились на экскурсию и сгинули в пещерах

Среди жителей местных деревень ходили рассказы о том, что после войны в пещерах долгое время укрывались дезертиры и преступники, которых сотрудники НКВД выкуривали из подземелий гранатами.

Еще из уст в уста передают жуткую историю о московских школьниках, которые в 1960-е годы отправились на экскурсию в Кольцовские пещеры вместе с учителем-историком. Все они якобы погибли под завалами. Лишь одного парня удалось вытащить живым, но он скончался по дороге в больницу, в зажатой ладони у него нашли золотой медальон.

Следует отметить, что документального подтверждения этих легенд пока не найдено.

Попадают в зал с богатствами

Несмотря на то что большая часть катакомб представляет собой загадку, а многие лазы взорваны, хорошо изучена ближняя часть Кольцовских пещер, имеющая вполне приличную длину ходов — более 800 метров.

Пещеры часто посещают энтузиасты-исследователи и просто любители острых ощущений. Проникнув в "центральный вход" и пройдя коридором, спелеолог попадает в небольшой, но уютный зал "Хата Хана". В его центре находятся три каменных столба, на стенах видны следы инструментов каменотесов, а в горизонтальных слоях черной глины блестят конкреции кристаллического гипса.

Сегодня кристаллы служат сувенирами, а в старину тонкие пластины из них, так называемые Марьины стекла, вставляли в оконные рамы вместо обычного стекла, которое стоило слишком дорого.