В Новосибирской области задержали подростка, подозреваемого в диверсии - РИА Новости, 27.01.2026
11:17 27.01.2026 (обновлено: 11:18 27.01.2026)
В Новосибирской области задержали подростка, подозреваемого в диверсии
В Новосибирской области задержали подростка, подозреваемого в диверсии - РИА Новости, 27.01.2026
В Новосибирской области задержали подростка, подозреваемого в диверсии
Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ в Новосибирской области задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в диверсии - поджоге вышки сотовой, сообщает... РИА Новости, 27.01.2026
происшествия, россия, новосибирская область, тогучинский район
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Тогучинский район
В Новосибирской области задержали подростка, подозреваемого в диверсии

В Новосибирской области задержали подростка за поджог вышки сотовой связи

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ в Новосибирской области задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в диверсии - поджоге вышки сотовой, сообщает ГУМВД по региону.
В главке пояснили, что в дежурную часть отдела МВД по Тогучинскому району поступило сообщение о том, что поселке Горный загорелось оборудования вышки сотовой связи. На месте происшествия полицейские обнаружили бутылку из-под химической жидкости, гаечный ключи и молоток, которыми злоумышленник, предположительно, воспользовался для поджога.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники центра по противодействию экстремизму, отдела МВД России по Тогучинскому району совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 15-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Подросток признался, что поджечь термошкаф за деньги он согласился в ходе переписки в мессенджере. На основании собранных материалов следователи СУСК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия).
ПроисшествияРоссияНовосибирская областьТогучинский район
 
 
