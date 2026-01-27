https://ria.ru/20260127/podrazdelenija-2070463921.html
Подразделения "Запада" наступают в направлении Лозовой Первой
Подразделения "Запада" наступают в направлении Лозовой Первой - РИА Новости, 27.01.2026
Подразделения "Запада" наступают в направлении Лозовой Первой
Подразделения 6-й армии группировки войск "Запад" наступают в направлении Лозовой Первой, ведут уличные бои в Кутьковке, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Подразделения "Запада" наступают в направлении Лозовой Первой
Герасимов: группировка "Запад" наступает в направлении Лозовой Первой