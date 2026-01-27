Пенсионерка в Приморье лишилась денег, общаясь с "солистом BTS"

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Пенсионерка в Приморье лишилась почти 650 тысяч рублей в результате общения с мошенниками, которые прикинулись солистом одной из популярных К-pop групп, поклонницей которой была потерпевшая, Пенсионерка в Приморье лишилась почти 650 тысяч рублей в результате общения с мошенниками, которые прикинулись солистом одной из популярных К-pop групп, поклонницей которой была потерпевшая, сообщила краевая прокуратура.

"Пенсионерка из Дальнереченска стала жертвой мошенников при общении со "знаменистостью". Установлено, что в одном из мессенджеров с 63-летней женщиной, являющейся поклонницей одной из популярных К-pop групп, под видом солиста группы связался аферист с предложением об открытии благотворительного фонда", - говорится в сообщении.

Злоумышленник сообщил пенсионерке об отправке почтового отправления с денежными средствами для открытия такого фонда, после с женщиной связались "представители таможни" и пояснили, что для пропуска посылки с денежными средствами необходимо оплатить налог. Пенсионерка согласилась и перевела 325 тысяч рублей на счета злоумышленников.

"Однако мошенники на этом не остановились и под предлогом прибытия в Россию "артиста" и встречи с женщиной выманили у нее еще 317 тысяч рублей для оплаты перелета ее кумира и организации его досуга", - отмечает прокуратура.

По данным ведомства, мошенники проанализировали увлечения женщины в социальных сетях и использовали возможности искусственного интеллекта: в процессе обманной схемы потерпевшая общалась по видеосвязи с "певцом" и переводчиком с корейского языка.

После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено дело по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере". Устанавливаются лица, причастные к обману пенсионерки.