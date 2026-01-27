https://ria.ru/20260127/pensionerka-2070486082.html
Пенсионерка в Приморье лишилась денег, общаясь с "солистом BTS"
Пенсионерка в Приморье лишилась денег, общаясь с "солистом BTS" - РИА Новости, 27.01.2026
Пенсионерка в Приморье лишилась денег, общаясь с "солистом BTS"
Пенсионерка в Приморье лишилась почти 650 тысяч рублей в результате общения с мошенниками, которые прикинулись солистом одной из популярных К-pop групп
Пенсионерка в Приморье лишилась денег, общаясь с "солистом BTS"
В Приморье пенсионерка лишилась 642 тыс руб после общения якобы с солистом BTS
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости.
Пенсионерка в Приморье лишилась почти 650 тысяч рублей в результате общения с мошенниками, которые прикинулись солистом одной из популярных К-pop групп, поклонницей которой была потерпевшая, сообщила
краевая прокуратура.
"Пенсионерка из Дальнереченска
стала жертвой мошенников при общении со "знаменистостью". Установлено, что в одном из мессенджеров с 63-летней женщиной, являющейся поклонницей одной из популярных К-pop групп, под видом солиста группы связался аферист с предложением об открытии благотворительного фонда", - говорится в сообщении.
Злоумышленник сообщил пенсионерке об отправке почтового отправления с денежными средствами для открытия такого фонда, после с женщиной связались "представители таможни" и пояснили, что для пропуска посылки с денежными средствами необходимо оплатить налог. Пенсионерка согласилась и перевела 325 тысяч рублей на счета злоумышленников.
"Однако мошенники на этом не остановились и под предлогом прибытия в Россию
"артиста" и встречи с женщиной выманили у нее еще 317 тысяч рублей для оплаты перелета ее кумира и организации его досуга", - отмечает прокуратура.
По данным ведомства, мошенники проанализировали увлечения женщины в социальных сетях и использовали возможности искусственного интеллекта: в процессе обманной схемы потерпевшая общалась по видеосвязи с "певцом" и переводчиком с корейского языка.
После получения денег злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено дело по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере". Устанавливаются лица, причастные к обману пенсионерки.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что мошенники прикинулись солистом известной корейской группы BTS.