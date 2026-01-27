Украинские охранники работали палачами в Треблинке, рассказал историк

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские охранники из числа добровольцев в годы Второй мировой войны охотно выполняли работу палачей в нацистском лагере смерти Треблинка, участвуя в массовых расстрелах и обслуживании газовых камер, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

Во вторник отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили нацистский концлагерь Освенцим (Аушвиц). Число погибших в этом лагере смерти варьируется от 1,1 до 4 миллионов человек.

Вторым после Освенцима по количеству уничтоженных мирных граждан, главным образом евреев, является лагерь смерти Треблинка. Ранее занимаемую им территорию войска 65-й армии 1-го Белорусского фронта освободили в середине августа 1944 года. Этот "конвейер смерти" действовал в 80 километрах к северо-востоку от Варшавы и состоял из двух нацистских концлагерей: Треблинки I – трудового лагеря, в котором погибли около 10 тысяч человек, и Треблинки II – одного из самых страшных лагерей уничтожения с количеством жертв порядка 800 тысяч человек.

"Принимая во внимание, что лагерь Треблинка II функционировал менее полутора лет, по интенсивности уничтожения людей (более 800 тысяч человек за 15 месяцев) он вполне может "конкурировать" с Освенцимом", - сказал Матвеев.

Персонал лагеря Треблинка II состоял из порядка 40 офицеров и унтер-офицеров СС (без учета ротации и не считая охраны лагеря). Охрану обоих лагерей в Треблинке осуществляли входившие в отряды СС "Мёртвая голова" охранники (вахманы) из числа так называемых "травников" – выпускников учебного лагеря СС Травники (нем. Übungslager SS Trawniki), функционировавшего в одноименной польской деревне и железнодорожной станции в дистрикте Люблин с сентября 1941 до июля 1944 года.

"Для реализации своего преступного замысла "по окончательному решению еврейского вопроса" нацисты подбирали и готовили особые кадры профессионалов из числа коллаборационистов для охраны созданных в системе СС лагерей уничтожения - Освенцим, Белжец, Собибор, Треблинка и других, трудовых концентрационных лагерей, еврейских гетто, а также проведения облав на евреев", - добавил Матвеев.

В первый год функционирования учебного лагеря СС Травники основной контингент обучаемых состоял из бывших советских военнопленных разных национальностей, завербованных в концлагерях вермахта, главным образом в Шталаге № 319 в польском городе Хелм, уточнил историк.

"Но с осени 1942 года его администрация начала постепенно менять принцип комплектования. Причиной тому стала низкая надежность коллаборационистов-военнопленных в связи с участившимися побегами с места службы. Теперь нацисты стали отдавать предпочтение добровольцам из местного гражданского населения, преимущественно молодым украинцам, проживавшим на оккупированной территории Польши в дистриктах генерал-губернаторства Люблин и Галиция. Поэтому совершенно не случайно, что во многих трофейных немецких документах, а также свидетельских показаниях уцелевших узников и арестованных сотрудников лагерей этих "выпускников школы палачей" называют "украинер вахманы" (ukrainischen SS-Mannern)", - отметил Матвеев.

Историк привел воспоминания выжившего узника Треблинки Янкеля Верника.

"Между двумя лагерями располагались здания, в которых жили украинские охранники. Украинцы постоянно были пьяны и продавали всё, что им удавалось украсть в лагерях, чтобы заработать на выпивку. Немцы следили за ними и часто отбирали у них добычу. Наевшись и напившись досыта, украинцы искали другие развлечения. Они часто выбирали самых красивых еврейских девушек из эшелонов с обнажёнными женщинами, проходивших мимо их бараков, затаскивали их в свои казармы, насиловали, а затем отправляли в газовые камеры", - писал Верник в своей подпольно изданной брошюре "Год в Треблинке".

Как рассказал Матвеев, служивший в Треблинке II до осени 1943 года вахман Николай Сенник на допросе в КГБ Украинской ССР в марте 1961 года показал: "Я твердо знаю, что за время моей службы в Треблинском лагере смерти все до единого вахманы участвовали в расстрелах, избиениях, удушении людей в газовых камерах, ибо это было нашим повседневным обязательным делом, а людей уничтожалось так много, что увильнуть от этого было невозможно. Я не знаю ни одного случая, чтобы вахман уклонился от расстрелов или других действий, так как в условиях Треблинки это исключалось и могло повлечь за собой немедленную смерть".

В окрестностях Треблинки сотрудникам военной контрразведки "Смерш" 65-й армии 1-го Белорусского фронта по горячим следам удалось задержать шестерых "травников" - неких Козлова, Шкарупу-Полещука, Сироту, Рекало, Рожанского и Шевченко, добавил историк.

По словам Матвеева, 23-летний уроженец Киевской области , бывший охранник Иван Шевченко откровенно рассказал следствию о своей личной причастности к творимым в Треблинке II злодеяниям: "За период службы в Треблинском "лагере смерти" я вместе с вахманами и немцами принимал участие в истреблении населения. Вместе с вахманами и "рабочей командой" загонял людей в раздевалки и "душегубки", а нежелающих туда идти систематически избивал прикладом винтовки. Два-три раза в месяц и больше я бывал при выгрузке из камер трупов в ямы и на костры, где лично выстрелом из винтовки добивал тех людей, которые не успели умереть в "душегубке". Сколько я лично расстрелял человек, точно сказать не могу, так как не помню. Но за период моей службы мною было расстреляно примерно до 50 человек".

Контрразведчики "Смерш" 65-й армии 22 ноября 1944 года задержали ещё одного вахмана из Треблинки, выпускника школы в Травниках, уроженца Херсонской области , украинца Павла Лелеко, дезертировавшего из охраны лагеря накануне его ликвидации в сентябре 1943 года с награбленным у евреев золотом, который признался в личном участии в убийстве порядка 30 узников лагеря. Военный трибунал приговорил всех семерых охранников к расстрелу, сообщил Матвеев.