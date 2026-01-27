Рейтинг@Mail.ru
Годовщина освобождения Освенцима пройдет без делегации России
00:35 27.01.2026 (обновлено: 01:15 27.01.2026)
Годовщина освобождения Освенцима пройдет без делегации России
Годовщина освобождения Освенцима пройдет без делегации России
Торжественные мероприятия 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау пройдут в понедельник в польском Освенциме без делегации России. РИА Новости, 27.01.2026
Годовщина освобождения Освенцима пройдет без делегации России

Мероприятия 81-й годовщины освобождения Освенцима пройдут без делегации России

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Торжественные мероприятия 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау пройдут в понедельник в польском Освенциме без делегации России.
27 января официально будет отмечаться 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме. Почетное покровительство этому событию взял на себя президент Польши Кароль Навроцкий.
Польская прокуратура проверит евродепутата за слова об Освенциме
10 июля 2025, 20:40
10 июля 2025, 20:40
В мероприятиях традиционно будут принимать участие выжившие узники Освенцима, а также иностранные делегации. Российскую же делегацию принять участие в памятных мероприятиях не пригласили, как и во все последние годы.
Тем не менее Российские дипломаты почтили память красноармейцев, погибших при освобождении Освенцима, его окрестностей и самого концлагеря.
В понедельник в преддверии годовщины освобождения Освенцима делегация российских дипломатов во главе с руководителем консульского отдела посольства в Польше Владимиром Ефремовым возложила венки к памятникам советским солдатам, погибшим при освобождении Освенцима. В частности, венки возложили к памятнику, установленному на месте массового захоронения советских военнопленных в Бжезинке и к расположенной на приходском кладбище в Освенциме братской могиле военнослужащих Красной армии.
ЕК в заявлении по Освенциму не упомянула его освобождение РККА
Вчера, 14:46
Вчера, 14:46
В опубликованном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау отсутствует упоминание о том, что лагерь был освобожден в январе 1945 года Красной армией.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов оста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего в ходе оста погибли около шести миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2025 году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.
Они прошли через ад. Как выглядел нацистский концлагерь Освенцим
27 января 2025, 13:25
27 января 2025, 13:25
 
