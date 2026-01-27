Годовщина освобождения Освенцима пройдет без делегации России

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей. Архивное фото

ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Торжественные мероприятия 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау пройдут в понедельник в польском Освенциме без делегации России.

Кароль Навроцкий. 27 января официально будет отмечаться 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме . Почетное покровительство этому событию взял на себя президент Польши

В мероприятиях традиционно будут принимать участие выжившие узники Освенцима, а также иностранные делегации. Российскую же делегацию принять участие в памятных мероприятиях не пригласили, как и во все последние годы.

Тем не менее Российские дипломаты почтили память красноармейцев, погибших при освобождении Освенцима, его окрестностей и самого концлагеря.

В понедельник в преддверии годовщины освобождения Освенцима делегация российских дипломатов во главе с руководителем консульского отдела посольства в Польше Владимиром Ефремовым возложила венки к памятникам советским солдатам, погибшим при освобождении Освенцима. В частности, венки возложили к памятнику, установленному на месте массового захоронения советских военнопленных в Бжезинке и к расположенной на приходском кладбище в Освенциме братской могиле военнослужащих Красной армии.

В опубликованном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау отсутствует упоминание о том, что лагерь был освобожден в январе 1945 года Красной армией.