Стендап-комик Останин* сделал предложение девушке в зале суда

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин*, обвиняемый в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, в суде сделал предложение своей девушке, она ответила согласием, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Его девушку суд во вторник допрашивал в качестве свидетеля по делу Останина*. После того, как её допросили, Останин* сказал, что и у него есть вопрос - и обратился к ней с предложением о замужестве.

"Ты выйдешь за меня?" - спросил Останин*.

Она ответила утвердительно.

По версии следствия, комик 7 марта прошлого года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.

Останина* арестовали в марте 2025. Свою вину он не признает. В июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга