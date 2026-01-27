Стендап-комик Останин* сделал предложение девушке в зале суда

https://ria.ru/20260127/ostanin-2070563926.html
Стендап-комик Артемий Останин*, обвиняемый в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, в суде сделал предложение своей девушке, она ответила... РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин*, обвиняемый в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, в суде сделал предложение своей девушке, она ответила согласием, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Его девушку суд во вторник допрашивал в качестве свидетеля по делу Останина*. После того, как её допросили, Останин* сказал, что и у него есть вопрос - и обратился к ней с предложением о замужестве.
"Ты выйдешь за меня?" - спросил Останин*.
Она ответила утвердительно.
По версии следствия, комик 7 марта прошлого года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
Останина* арестовали в марте 2025. Свою вину он не признает. В июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.