Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:16 27.01.2026 (обновлено: 10:17 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/obstanovka-2070481739.html
Ученые предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки
Ученые предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки - РИА Новости, 27.01.2026
Ученые предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки
Геомагнитная обстановка может слегка осложниться в среду из-за влияния корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:16:00+03:00
2026-01-27T10:17:00+03:00
наука
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068252982_0:77:1024:653_1920x0_80_0_0_ebfeb7ff02ba65bf9478c799a0bd20d5.jpg
https://ria.ru/20260127/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068252982_63:0:991:696_1920x0_80_0_0_34a46cb0e0d0e7e2d91fb73b6a48a893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, мощные вспышки на солнце, общество
Наука, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Общество
Ученые предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки

ИКИ РАН: геомагнитная обстановка может осложниться из-за корональной дыры

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Корональная дыра на Солнце
Корональная дыра на Солнце - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Корональная дыра на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Геомагнитная обстановка может слегка осложниться в среду из-за влияния корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитная обстановка — спокойная. Завтра ожидается небольшой рост геомагнитных индексов из-за влияния корональной дыры. Скорость и плотность солнечного ветра — на средних уровнях. Интенсивные полярные сияния за прошедшие сутки не наблюдались, в течение суток не ожидаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что вспышечная активность Солнца находится на умеренном уровне, и, как ожидается, пока на нем же и сохранится. За прошедшие сутки на звезде произошли семь вспышек слабого уровня C. В то же время, повышена интенсивность рентгеновского излучения Солнца (выше порога С-класса) за счёт крупных активных областей, уходящих за правый край и продолжающих "светить" из-за горизонта. Не исключены ещё больший рост в масштабе 2-3 дней.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
12:25
 
НаукаРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала