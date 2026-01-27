Ученые предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки

"Геомагнитная обстановка — спокойная. Завтра ожидается небольшой рост геомагнитных индексов из-за влияния корональной дыры. Скорость и плотность солнечного ветра — на средних уровнях. Интенсивные полярные сияния за прошедшие сутки не наблюдались, в течение суток не ожидаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что вспышечная активность Солнца находится на умеренном уровне, и, как ожидается, пока на нем же и сохранится. За прошедшие сутки на звезде произошли семь вспышек слабого уровня C. В то же время, повышена интенсивность рентгеновского излучения Солнца (выше порога С-класса) за счёт крупных активных областей, уходящих за правый край и продолжающих "светить" из-за горизонта. Не исключены ещё больший рост в масштабе 2-3 дней.