Ученые предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки
Ученые предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки - РИА Новости, 27.01.2026
Ученые предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки
Геомагнитная обстановка может слегка осложниться в среду из-за влияния корональной дыры на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:16:00+03:00
2026-01-27T10:16:00+03:00
2026-01-27T10:17:00+03:00
наука
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
общество
российская академия наук, мощные вспышки на солнце, общество
Наука, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Общество
Ученые предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки
ИКИ РАН: геомагнитная обстановка может осложниться из-за корональной дыры
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Геомагнитная обстановка может слегка осложниться в среду из-за влияния корональной дыры на Солнце, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитная обстановка — спокойная. Завтра ожидается небольшой рост геомагнитных индексов из-за влияния корональной дыры. Скорость и плотность солнечного ветра — на средних уровнях. Интенсивные полярные сияния за прошедшие сутки не наблюдались, в течение суток не ожидаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что вспышечная активность Солнца находится на умеренном уровне, и, как ожидается, пока на нем же и сохранится. За прошедшие сутки на звезде произошли семь вспышек слабого уровня C. В то же время, повышена интенсивность рентгеновского излучения Солнца (выше порога С-класса) за счёт крупных активных областей, уходящих за правый край и продолжающих "светить" из-за горизонта. Не исключены ещё больший рост в масштабе 2-3 дней.