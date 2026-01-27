Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Новояковлевку в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 27.01.2026
ВС России освободили Новояковлевку в Запорожской области
Группировка российских войск "Днепр" освободила Новояковлевку в Запорожской области, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Группировка российских войск "Днепр" освободила Новояковлевку в Запорожской области, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов во вторник проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Запад".
"Освобождена Новояковлевка", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
