https://ria.ru/20260127/novorossijsk-2070643291.html
В Новороссийске включили сирены оповещения из-за угрозы атаки дронов
В Новороссийске включили сирены оповещения из-за угрозы атаки дронов - РИА Новости, 27.01.2026
В Новороссийске включили сирены оповещения из-за угрозы атаки дронов
Сирены системы оповещения включили в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T20:40:00+03:00
2026-01-27T20:40:00+03:00
2026-01-27T20:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_0:23:2867:1636_1920x0_80_0_0_5919ce1fc04544e623e314558e39ccf7.jpg
https://ria.ru/20260127/dnepr-2070511740.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c06465fedcbfc4a937d09e43237abcd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске включили сирены оповещения из-за угрозы атаки дронов
В Новороссийске включили сирены оповещения из-за угрозы атаки БПЛА