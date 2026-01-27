Рейтинг@Mail.ru
Новолуние в феврале 2026: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/novolunie-v-fevrale-2026-2070644671.html
Новолуние в феврале 2026: какого числа и где наблюдать
Новолуние в феврале 2026: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
Новолуние в феврале 2026: какого числа и где наблюдать
Новолуние в феврале — это важный астрономический и символический момент, который открывает новый лунный цикл. Февральское новолуние часто связывают с... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T21:02:00+03:00
2026-01-27T21:02:00+03:00
луна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022342071_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_40919e1199800cfe3a9d8c8e7fdfdb54.jpg
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022342071_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_fc4004dcd40a73b2e444ae9dcb9d96ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна
Луна

Новолуние в феврале 2026: какого числа и где наблюдать

© m-gucciНоволуние в феврале 2026
Новолуние в феврале 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© m-gucci
Новолуние в феврале 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Новолуние в феврале — это важный астрономический и символический момент, который открывает новый лунный цикл. Февральское новолуние часто связывают с внутренними изменениями, планированием и подготовкой к активному периоду, когда начинается растущая Луна. Подробнее о предстоящем событии — в материале РИА Новости.

Новолуние в феврале

Новолуние считается началом лунного месяца и одной из ключевых фаз Луны. В этот день спутник Земли находится на одной линии с Солнцем, из-за чего его невозможно увидеть в небе. Такое явление происходит регулярно, примерно раз в 29,5 дня, но именно февральское новолуние часто воспринимается как особенно значимое.
Новолуние в феврале нередко рассматривают как время для новых идей, мягкого старта проектов и планирования на ближайший лунный цикл.
Фазы Луны в феврале 2026 годаФазы Луны в феврале 2026 года

Какого числа будет новолуние

В 2026 году точная дата февральского новолуния — 17 февраля, а сам момент фазы Луны наступит в 15:03 по московскому времени.
Фаза Луны наступит в середине месяца. Точное время новолуния указывается по московскому времени, поэтому жителям других регионов важно учитывать разницу часовых поясов. Сам момент длится недолго, но влияние этой фазы ощущается в течение одного-двух дней до и после события.
После новолуния начинается растущая Луна — период, который считается более активным и благоприятным для действий, роста и развития.

Где наблюдать

С астрономической точки зрения новолуние — не самый зрелищный день для наблюдений Луны, так как она не видна на небе. Однако именно в этот период создаются идеальные условия для изучения звезд, планет и дальних объектов космоса.
Из-за отсутствия лунного света небо становится темнее, а значит, наблюдения за звездными скоплениями проходят более комфортно. Лучше всего выбирать места вдали от городского освещения — за городом или на возвышенностях.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛетящий самолет на фоне полной Луны
Летящий самолет на фоне полной Луны - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Летящий самолет на фоне полной Луны. Архивное фото

Что можно и нельзя делать в новолуние

Новолуние традиционно считается периодом внутренней тишины и подготовки.

Что можно делать

  • заниматься планированием и постановкой новых целей;
  • завершать старые дела, которые тянутся с прошлых дней;
  • уделять время отдыху, восстановлению и медитации;
  • наводить порядок в доме и мыслях.

Что не рекомендуется

  • начинать сложные и рискованные проекты;
  • перегружать себя физически и эмоционально;
  • принимать важные решения в состоянии усталости.
Такой подход помогает использовать энергию фазы Луны более осознанно и без лишнего напряжения.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Луна. Архивное фото

Мнение эксперта

Астропсихолог Варвара Петрова рассказывает, что нужно знать о новолунии в феврале 2026 года, чтобы избежать проблем и извлечь максимум пользы из этого дня:
"Новолуние 17 февраля запускает новый жизненный этап и дает мощный старт. Знак Водолея отвечает за открытия, перемены, непредсказуемость, инновации, потому именно с этой даты начинается точка отсчета. Новолуние поднимет такую масштабную и важную тему: наконец закрыть предыдущую дверь, оставив обиды, негатив, страхи, чтобы открыть новую дверь и, доверившись миру, смело шагнуть в будущее.
В день начала Коридора затмений, периода, когда на небе активизируются Кармические узлы, нужно поговорить с собой честно, представить свои истинные желания, подумать о своих настоящих потребностях. То, чего действительно не нужно делать в новолуние и Новый год, это: грустить, ссориться, ругать себя, цепляться за прошлое.
Особенно ярко проигрываются те планы и намерения, которые были заложены в Козерожье новолуние 18 января. Январь и февраль – два месяца, которые формируют фундамент на 2026 год и позволяют прожить его так, как это хочется сделать. 17 февраля – день новых возможностей и позволения случиться тому, что подтолкнет к желаемому результату."
 
Луна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала