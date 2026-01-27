Новолуние в феврале 2026: какого числа и где наблюдать

МОСКВА — РИА Новости. Новолуние в феврале — это важный астрономический и символический момент, который открывает новый лунный цикл. Февральское новолуние часто связывают с внутренними изменениями, планированием и подготовкой к активному периоду, когда начинается растущая Луна. Подробнее о предстоящем событии — в материале РИА Новости.

Новолуние в феврале

Новолуние считается началом лунного месяца и одной из ключевых фаз Луны. В этот день спутник Земли находится на одной линии с Солнцем, из-за чего его невозможно увидеть в небе. Такое явление происходит регулярно, примерно раз в 29,5 дня, но именно февральское новолуние часто воспринимается как особенно значимое.

Новолуние в феврале нередко рассматривают как время для новых идей, мягкого старта проектов и планирования на ближайший лунный цикл.

Какого числа будет новолуние

В 2026 году точная дата февральского новолуния — 17 февраля, а сам момент фазы Луны наступит в 15:03 по московскому времени.

Фаза Луны наступит в середине месяца. Точное время новолуния указывается по московскому времени, поэтому жителям других регионов важно учитывать разницу часовых поясов. Сам момент длится недолго, но влияние этой фазы ощущается в течение одного-двух дней до и после события.

После новолуния начинается растущая Луна — период, который считается более активным и благоприятным для действий, роста и развития.

Где наблюдать

С астрономической точки зрения новолуние — не самый зрелищный день для наблюдений Луны, так как она не видна на небе. Однако именно в этот период создаются идеальные условия для изучения звезд, планет и дальних объектов космоса.

Из-за отсутствия лунного света небо становится темнее, а значит, наблюдения за звездными скоплениями проходят более комфортно. Лучше всего выбирать места вдали от городского освещения — за городом или на возвышенностях.

Что можно и нельзя делать в новолуние

Новолуние традиционно считается периодом внутренней тишины и подготовки.

Что можно делать

заниматься планированием и постановкой новых целей;

завершать старые дела, которые тянутся с прошлых дней;

уделять время отдыху, восстановлению и медитации;

наводить порядок в доме и мыслях.

Что не рекомендуется

начинать сложные и рискованные проекты;

перегружать себя физически и эмоционально;

принимать важные решения в состоянии усталости.

Такой подход помогает использовать энергию фазы Луны более осознанно и без лишнего напряжения.

Мнение эксперта

Астропсихолог Варвара Петрова рассказывает, что нужно знать о новолунии в феврале 2026 года, чтобы избежать проблем и извлечь максимум пользы из этого дня:

"Новолуние 17 февраля запускает новый жизненный этап и дает мощный старт. Знак Водолея отвечает за открытия, перемены, непредсказуемость, инновации, потому именно с этой даты начинается точка отсчета. Новолуние поднимет такую масштабную и важную тему: наконец закрыть предыдущую дверь, оставив обиды, негатив, страхи, чтобы открыть новую дверь и, доверившись миру, смело шагнуть в будущее.

В день начала Коридора затмений, периода, когда на небе активизируются Кармические узлы, нужно поговорить с собой честно, представить свои истинные желания, подумать о своих настоящих потребностях. То, чего действительно не нужно делать в новолуние и Новый год, это: грустить, ссориться, ругать себя, цепляться за прошлое.