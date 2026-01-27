https://ria.ru/20260127/napadenie-2070604470.html
В Москве мужчина украл у 15-летней девочки два мобильных телефона
В Москве мужчина украл у 15-летней девочки два мобильных телефона
В Москве мужчина украл у 15-летней девочки два мобильных телефона
Мужчина напал на 15-летнюю девочку и похитил у нее два мобильных телефона, задержан 21-летний москвич, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в... РИА Новости, 27.01.2026
В Москве мужчина украл у 15-летней девочки два мобильных телефона
В Москве мужчина напал на 15-летнюю девочку и украл два мобильных телефона
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мужчина напал на 15-летнюю девочку и похитил у нее два мобильных телефона, задержан 21-летний москвич, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"В полицию за помощью обратился житель столицы. Он сообщил, что на Днепропетровской улице неизвестный нанес телесные повреждения его 15-летней дочери и открыто похитил у нее два мобильных телефона, после чего скрылся. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что полицейские задержали подозреваемого - им оказался 21-летний житель столицы. Отмечается, что собранные полицейскими материалы и фигурант переданы в следственные органы.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ
(Разбой). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.