Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина украл у 15-летней девочки два мобильных телефона - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/napadenie-2070604470.html
В Москве мужчина украл у 15-летней девочки два мобильных телефона
В Москве мужчина украл у 15-летней девочки два мобильных телефона - РИА Новости, 27.01.2026
В Москве мужчина украл у 15-летней девочки два мобильных телефона
Мужчина напал на 15-летнюю девочку и похитил у нее два мобильных телефона, задержан 21-летний москвич, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:20:00+03:00
2026-01-27T17:20:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
https://ria.ru/20260127/moskva-2070561334.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Москве мужчина украл у 15-летней девочки два мобильных телефона

В Москве мужчина напал на 15-летнюю девочку и украл два мобильных телефона

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мужчина напал на 15-летнюю девочку и похитил у нее два мобильных телефона, задержан 21-летний москвич, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"В полицию за помощью обратился житель столицы. Он сообщил, что на Днепропетровской улице неизвестный нанес телесные повреждения его 15-летней дочери и открыто похитил у нее два мобильных телефона, после чего скрылся. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что полицейские задержали подозреваемого - им оказался 21-летний житель столицы. Отмечается, что собранные полицейскими материалы и фигурант переданы в следственные органы.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик
Вчера, 15:04
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала