В Москве мужчина украл у 15-летней девочки два мобильных телефона

"В полицию за помощью обратился житель столицы. Он сообщил, что на Днепропетровской улице неизвестный нанес телесные повреждения его 15-летней дочери и открыто похитил у нее два мобильных телефона, после чего скрылся. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.