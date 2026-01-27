Рейтинг@Mail.ru
В Москве работы по уборке снега ведутся круглосуточно
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:22 27.01.2026
В Москве работы по уборке снега ведутся круглосуточно
В Москве работы по уборке снега ведутся круглосуточно
В столице работы по ликвидации последствий сильного снегопада ведутся в круглосуточном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и...
москва
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В столице работы по ликвидации последствий сильного снегопада ведутся в круглосуточном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем, очистка города от снега ведется круглосуточно. Особое внимание уделяется оперативной уборке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин "Скорой помощи", оперативных служб и городского транспорта, а также пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и объектам социальной сферы", - рассказал Бирюков.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в середине недели
Вчера, 08:29
Заммэра напомнил, что, согласно прогнозу синоптиков, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января включительно. Наибольший объем снега выпадет 27 и 28 января, менее интенсивные осадки сохранятся до конца недели. Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов и гололедицы.
"Все городские службы работают в усиленном режиме, организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Стационарные снегосплавные пункты работают в круглосуточном режиме, их у нас более 50. В уборке города задействованы дополнительно сотрудники и спецтехника городских инженерных, ресурсоснабжающих и строительных компаний", - добавил он.
По его словам, после снижения интенсивности снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на личном транспорте.
В Госдуме рассказали, при какой погоде работодатель не поставит прогул
26 января, 17:34
 
