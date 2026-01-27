Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предложила ограничить сроки нахождения в СИЗО - РИА Новости, 27.01.2026
13:12 27.01.2026 (обновлено: 13:22 27.01.2026)
Москалькова предложила ограничить сроки нахождения в СИЗО
Москалькова предложила ограничить сроки нахождения в СИЗО - РИА Новости, 27.01.2026
Москалькова предложила ограничить сроки нахождения в СИЗО
Уполномоченный по правам в РФ Татьяна Москалькова предлагает ограничить срок нахождения в СИЗО людей, чье дело рассматривается в суде.
2026
Москалькова предложила ограничить сроки нахождения в СИЗО

Москалькова призвала ограничить срок нахождения подсудимых в СИЗО

© РИА Новости / Владимир Песня | Следственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам в РФ Татьяна Москалькова предлагает ограничить срок нахождения в СИЗО людей, чье дело рассматривается в суде.
Уполномоченный на заседании фракции КПРФ, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год, рассказала, что в её аппарат поступают обращения о длительном нахождении в СИЗО людей, чьи дела рассматриваются в суде после следствия.
"Не может быть в уголовном процессе ни одного действия, которое бы не было ограничено сроками… Если следствие закончилось и дело человека уже рассматривается в суде - это бессрочно, нет сроков. Давайте вместе бороться дальше за то, чтобы ограничивать сроки нахождения человека в СИЗО, это очень серьезно", - сказала Москалькова.
Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО
23 сентября 2025, 12:42
23 сентября 2025, 12:42
 
