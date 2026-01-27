https://ria.ru/20260127/moskalkova-2070528018.html
Москалькова предложила ограничить сроки нахождения в СИЗО
Уполномоченный по правам в РФ Татьяна Москалькова предлагает ограничить срок нахождения в СИЗО людей, чье дело рассматривается в суде. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:12:00+03:00
россия
татьяна москалькова
кпрф
общество
