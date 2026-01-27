Молдавия не направила делегацию на возложение цветов, заявил активист

КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Молдавия не направила официальную делегацию на церемонию возложения цветов на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге в день годовщины снятия блокады Ленинграда, память защитников города почтили лишь представители молдавской общественности, сообщил во вторник глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.