Молдавия не направила делегацию на возложение цветов, заявил активист - РИА Новости, 27.01.2026
19:52 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/moldavija-2070636108.html
Молдавия не направила делегацию на возложение цветов, заявил активист
Молдавия не направила делегацию на возложение цветов, заявил активист
2026-01-27T19:52:00+03:00
2026-01-27T19:52:00+03:00
в мире
молдавия
ленинград
кишинев
майя санду
блокада ленинграда (1941-1944)
молдавия
ленинград
кишинев
в мире, молдавия, ленинград, кишинев, майя санду, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Молдавия, Ленинград, Кишинев, Майя Санду, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Молдавия не направила делегацию на возложение цветов, заявил активист

Петрович: Молдавия не направила делегацию на годовщину снятия блокады Ленинграда

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Балтийского флота у плакатов "Окна ТАСС" на стене здания в блокадном Ленинграде
Военнослужащие Балтийского флота у плакатов "Окна ТАСС" на стене здания в блокадном Ленинграде. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Молдавия не направила официальную делегацию на церемонию возложения цветов на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге в день годовщины снятия блокады Ленинграда, память защитников города почтили лишь представители молдавской общественности, сообщил во вторник глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Сегодня от имени молдавского народа, от имени всех, кто помнит и чтит нашу великую историю, мы возлагали цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в городе-герое Ленинграде. Отмечали 82-ю годовщину снятия фашистской блокады с города Ленинграда. К большому сожалению, сегодня среди представителей стран Содружества Независимых Государств официальной делегации от Республики Молдова не было", - заявил Петрович в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
872 героических дня. День освобождения Ленинграда от блокады
Вчера, 17:54
Общественный деятель с сожалением констатировал, что такая практика игнорирования дат, связанных с Великой Победой, стала обычной практикой для официальных лиц Кишинева.
"Официальная Молдова давно не участвует ни в каких торжествах, связанных с Великой Отечественной войной, поскольку пдсовская (ПДС – правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) мифология вычеркнула страну и молдавский народ из состава победителей. Молдова же неофициальная продолжает чтить память своих героев, в ряду воинов десятков других национальностей, разгромивших фашизм", - пояснил он.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми
26 января, 07:22
 
В миреМолдавияЛенинградКишиневМайя СандуБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
