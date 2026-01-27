В Приднестровье прошел митинг-реквием памяти жертв Холокоста

«

"Мы сегодня склоняем головы перед миллионами жертв страшнейшей трагедии в истории человечества. Для нас, приднестровцев, Холокост - это не просто страницы из учебника. Это страшная общая боль. Мирные жители из Бендер, Тирасполя, Рыбницы, Дубоссар были жестоко убиты. Особенно остро это чувствуется на дубоссарской земле, которая пропитана кровью и слезами 18 тысяч мирных жителей: женщин, стариков, детей. Мы, многонациональный народ Приднестровья, живем в мире и взаимопонимании, и в этом и есть наша общая сила, в этом есть наш ответ палачам прошлого", - отметила Залевская, обратившись к собравшимся.