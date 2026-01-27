В Приднестровье прошел митинг-реквием памяти жертв Холокоста

ТИРАСПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Митинг-реквием памяти жертв Холокоста прошел во вторник на Мемориал жертвам фашизма в приднестровских Дубоссарах, сообщила пресс-служба правительства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Мемориал расположен на месте бывшей табачной фабрики, где в сентябре 1941 года совершались массовые расстрелы мирных жителей, в основном еврейской национальности. Немецкие карательные отряды и их пособники за две недели убили около 18,5 тысячи мирных жителей из Тирасполя, Рыбницы, Григориополя, Дубоссар и близлежащих сёл, а также Кишинёва и Одесской области.
В памятном мероприятии несмотря на непогоду приняли участие спикер Верховного совета (парламента) ПМР Татьяна Залевская, представители местных властей, жители города.
"Мы сегодня склоняем головы перед миллионами жертв страшнейшей трагедии в истории человечества. Для нас, приднестровцев, Холокост - это не просто страницы из учебника. Это страшная общая боль. Мирные жители из Бендер, Тирасполя, Рыбницы, Дубоссар были жестоко убиты. Особенно остро это чувствуется на дубоссарской земле, которая пропитана кровью и слезами 18 тысяч мирных жителей: женщин, стариков, детей. Мы, многонациональный народ Приднестровья, живем в мире и взаимопонимании, и в этом и есть наша общая сила, в этом есть наш ответ палачам прошлого", - отметила Залевская, обратившись к собравшимся.
В память о жертвах Холокоста была объявлена минута молчания. Раввин Мендель Аксельрод прочитал поминальную молитву по невинно убиенным.
К гранитным плитам, братским могилам и скульптурам участники митинга-реквиема возложили цветы.
Памятные мероприятия прошли также в других городах Приднестровья, в частности в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице.
