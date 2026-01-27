В Киргизии прошел митинг-реквием, посвященный блокаде Ленинграда

БИШКЕК, 27 янв – РИА Новости. Посвященный 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады митинг-реквием прошел в Киргизии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке.
"В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 82-й годовщине Полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении.
© Фото : Посольство России в Киргизии/TelegramМитинг-реквием, посвященный 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Киргизии
Присутствующий на мероприятии посол РФ Сергей Вакунов заявил, что героическая защита блокадного Ленинграда навсегда останется в памяти народов как одна из самых трагических страниц мировой истории, ставшая символом мужества и несгибаемой воли советского народа.
"Помощь героическому городу вместе с представителями всех народов Советского Союза оказывали народы братской Киргизии: более четырех с половиной тысяч кыргызстанцев отдали свои жизни в битве за Ленинград, более шестнадцати тысяч мирных жителей, включая три с половиной тысячи детей, были эвакуированы в республику, нашли здесь хлеб и кров, приняты как родные. В осажденный город уходили эшелоны с продовольствием и теплыми вещами", - цитирует дипломата пресс-служба посольства.
© Фото : Посольство России в Киргизии/TelegramМитинг-реквием, посвященный 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Киргизии
Вакунов поблагодарил киргизстанцев и руководство республики за их уважительное и трепетное отношение к памяти о великом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
В мероприятии, прошедшем в парке Победы имени Даира Асанова у монумента "Мужеству ленинградцев — благородству киргизстанцев", также приняли участие депутат парламента Гуля Кожокулова, заместитель министра обороны Киргизии Алмазбек Кулмурзаев и председатель Киргизского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов.
